Bergsma voorziet met huidige vorm 'iets heel moois' op 10 kilometer

"Ik mag niet klagen over hoe het gaat. Vergeleken met een paar maanden geleden gaat het veel beter", aldus Bergsma maandag na zijn training in de Gangneung Oval. "Ik voel dat ik goed in vorm ben doordat het in de trainingen makkelijk gaat en daar haal ik heel veel vertrouwen uit."

"Als ik donderdag laat zien wat ik kan, dan kan er iets heel moois uitkomen. Maar ik heb met de wereldrecordhouder (Ted-Jan Bloemen, red.) en de regerend wereldkampioen (Sven Kramer, red.) natuurlijk een paar grote tegenstanders, dus het zal heel dicht bij elkaar zitten."

Bergsma zorgde vier jaar geleden bij de Winterspelen van Sochi voor een daverende verassing door Kramer naar het zilver te verwijzen op de langste afstand. Het huidige olympische seizoen verloopt echter zeer moeizaam voor de stayer van Team Clafis.

Hij begon eind oktober nog wel goed met de Nederlandse titel op de 10 kilometer, maar in de World Cups bleef hij buiten de medailles. In Calgary werd hij zelfs zestiende en laatste op de 5 kilometer.

"Voor de wedstrijden in Calgary werd ik ziek en heb ik toch gereden. Dat is achteraf geen slimme zet geweest. Ik heb mezelf alleen maar wat dieper in de modder gereden en ik had wat tijd nodig om daar weer bovenop te komen."

Geaccepteerd

Een paar weken na de wereldbeker in Canada kwam Bergsma op het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) twee seconden tekort om zich op de 5 kilometer te plaatsen voor de Spelen.

"Ik had het inmiddels wel geaccepteerd dat ik hier geen 5 kilometer mocht rijden, maar toen ik zondag naar de race keek dacht ik wel: verdomme, hier had ik gewoon moeten rijden", stelt Bergsma over de door Kramer gewonnen 5000 meter in Gangneung. "Maar het is mijn eigen fout dat ik op het OKT niet goed genoeg gereden heb."

De pupil van Jillert Anema pakte op de 10 kilometer wel een ticket voor de Spelen, waardoor hij zich in Zuid-Korea volledig op de langste afstand kan focussen.

"Ik weet niet of het een voordeel of een nadeel is dat ik maar één afstand rijd hier. Ik kan mijn trainingen beter afstemmen op de 10 kilometer, maar het was ook wel lekker geweest om nu al een 5 kilometer gereden te hebben en wat ervaring te hebben opgedaan hier op de baan."

Underdog

Gezien de 5 kilometer van zondag, en de vorm van Bergsma dit seizoen, zal Kramer donderdag de huizenhoge favoriet zijn op de 10 kilometer, de afstand die de Lotto-Jumbo-schaatser nog nooit won op de Spelen.

"Ik probeer er niet zoveel mee bezig te zijn of ik nu de favoriet ben of de underdog", aldus Bergsma. "Waarschijnlijk zal ik vroeg in het programma starten, omdat ik niet hoog in het World Cup-klassement sta. Ik moet en kan dus mijn eigen race rijden en dan kijken wat mijn tijd waard is."

Bergsma weet nog niet of hij voor donderdag zijn winnende rit van Sochi terug gaat kijken om wat inspiratie op te doen.

"Misschien ga ik die race nog even bekijken, maar voor mijn gevoel heb ik het niet echt nodig. Omdat ik veel vertrouwen uit de trainingen heb gehaald, heb ik wel in mijn kop zitten hoe ik de 10 kilometer wil rijden."

De 10 kilometer begint donderdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

Lees alles over de Winterspelen van Pyeongchang in ons dossier