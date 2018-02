Teleurgestelde Maas zet vraagtekens bij 'onverantwoorde' slopestylefinale

Vanwege het onstuimige weer werden de kwalificaties zondag al afgelast en de start van de finale begon later dan gepland. Bovendien gingen veel deelnamers vanwege de wind onderuit.

"In mijn ogen was het onverantwoord", oordeelde Maas, die in beide runs ten val kwam op het Phoenix Snow Park en 23e werd van de 25 deelnemers met een score van 35,30.

"Ik denk dat de wedstrijd voor zichzelf spreekt. Iedereen landde op z'n kont. Dan wordt het niet echt meer een wedstrijd. Het ging er nu meer om wie geluk had met de juiste weersomstandigheden."

De 33-jarige Maas had door de beroerde omstandigheden in Pyeongchang moeite om van haar olympische deelname te genieten.

"Dit is niet leuk om te zien. Het snowboarden bij de vrouwen is zo hard vooruitgegaan de afgelopen paar jaar. Nu worden er hier runs neergezet die zes jaar geleden goed waren, maar nu niet meer. Het is niet leuk om bij de Olympische Spelen op zo'n niveau te moeten snowboarden.''

Problemen

De wind zorgt al langer voor problemen op de olympische pistes in Pyeongchang, want zondag werd de afdaling van de skiërs afgelast. Dat onderdeel is donderdag ingedeeld, net als de maandag afgeblazen reuzenslalom voor vrouwen.

"Vanmorgen had ik echt het idee dat het zou worden afgelast. Ik sta er van te kijken dat ze dit door hebben laten gaan. De rijders en de coaches hebben over dat besluit niet zoveel te zeggen", zei Maas over de keuze om de finale van de slopestyle door te laten gaan.

"Er wordt wel een beetje overlegd, maar uiteindelijk zijn het officials die bepalen. Zij hebben ook te maken met druk natuurlijk. Er staan mensen te kijken en je hebt de belangen van televisie. Als ze het weer gaan uitstellen, zijn ze bang dat het helemaal niet meer door kan gaan."

Maas doet in Zuid-Korea voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. In Turijn (2006) en Sochi (2014) slaagde ze er eveneens niet in om een medaille te pakken. Ze komt in Zuid-Korea naast de slopestyle ook nog uit op het onderdeel big air.