Snowboardster Maas speelt door valpartijen bijrol in slopestylefinale

Maas, die net als veel van haar concurrenten werd gehinderd door de stevige wind en mede daardoor ook in beide runs ten val kwam, kreeg na haar eerste run een score van 31,71. Ze deed het daarna met 35,30 iets beter en eindigde uiteindelijk als 23e van de 25.

De top drie werd gevormd door de Amerikaanse titelverdedigster Jamie Anderson (83,00), de Canadese Laurie Blouin (76,33) en Enni Rukajarvi uit Finland (72,26). Anderson is de eerste snowboardster met twee gouden medailles op de Spelen.

Het geduld van Maas werd behoorlijk op de proef gesteld op het Phoenix Snow Park, want door de harde wind begon de finale ruim een uur later dan gepand.

Zondag werden om dezelfde reden de kwalificaties al geschrapt. Daardoor mocht de 33-jarige Maas net als de overige 24 deelnemers direct door naar de finale. In de eindstrijd kon ze dus mede door het onstuimige weer niet overtuigen.

Problemen

De wind zorgt al langer voor problemen op de olympische pistes in Pyeongchang, want zondag werd de afdaling van de skiërs afgelast. Dat onderdeel is donderdag ingedeeld, net als de maandag afgeblazen reuzenslalom voor vrouwen.

Door alle verschuivingen is de super-G, die eigenlijk donderdag op het programma stond, verplaatst naar vrijdag.

Maas doet in Zuid-Korea voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. In Turijn (2006) en Sochi (2014) slaagde ze er eveneens niet in om een medaille te pakken. Ze komt in Zuid-Korea naast de slopestyle ook nog uit op het onderdeel big air.

