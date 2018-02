Dankbare Bloemen ziet zilver als beloning voor zijn Canadese team

"Deze plak is een beloning voor het geweldige team dat ik om me heen heb in Canada", aldus Bloemen, die op de 5000 meter in de Gangneung Oval alleen Sven Kramer voor zich hoefde te dulden (6.09,76 om 6.11,61).

"Het was een moeilijke beslissing om Canadees te worden en naar Calgary te verhuizen, maar uiteindelijk ook een heel makkelijke. Ik voel me namelijk vanaf het begin heel erg thuis in Canada omdat ik zulke fijne mensen om me heen heb."

Bloemen probeerde zich als Nederlander tien jaar lang tevergeefs te plaatsen voor de Olympische Spelen. Vlak voor de vorige Winterspelen van Sochi in 2014 nam de zoon van een in Canada geboren vader daarom contact op met Bart Schouten, de bondscoach van de Canadese schaatsers.

Onder leiding van Haarlemmer Schouten, die naar eigen zeggen soms "bikkelhard" moest zijn voor zijn nieuwe pupil, groeide Bloemen in vier jaar tijd uit tot een wereldtopper en de wereldrecordhouder op de 5 en 10 kilometer.

Uitdager

De geboren Leiderdorper werd daarom gezien als de grootste uitdager van Kramer op de 5 kilometer van zondag in Gangneung, maar de Fries bleek op 'zijn' afstand net als in 2010 en 2014 'gewoon' weer de beste.

"Ik schaatste vandaag geen perfecte race", aldus Bloemen. "Het was geen rit waarin ik in een flow kwam en naar de finish vloog. Maar ik heb er het beste van gemaakt. Ik ben een beetje teleurgesteld dat ik vandaag niet iets meer te bieden had, maar uiteindelijk ben ik heel blij en trots dat ik op het podium sta."

"Ik ben nu 31, dit zijn mijn eerste Olympische Spelen en ik heb direct bij mijn eerste kans een medaille gewonnen. Daar ben ik heel dankbaar voor."

De meeste dank ging uit naar Schouten, de coach die in het verleden ook al succesvol was in de Verenigde Staten en Duitsland.

"Hij verdient heel veel van de credits voor deze medaille", stelde Bloemen. "Bart is de architect van ons programma. Hij is niet alleen de coach, maar hij zorgt er ook voor dat we ons buiten de trainingen goed gedragen en gelukkig zijn. Onder Bart ben ik de laatste jaren een stuk volwassener geworden en meer voor mijn sport gaan leven."

Pedersen

Het had weinig gescheeld of Bloemens eerste olympische medaille had een bronzen kleur gehad. De Canadees was in een rechtstreeks duel met Sverre Lunde Pedersen op de streep slechts twee duizendsten van een seconde sneller dan de Noor.

"Er ging niet veel door me heen aan het einde van mijn rit, ik probeerde alleen die gozer voor me in te halen", keek Bloemen met een glimlach terug op zijn race. "Ik was zo moe, kon nauwelijks nog op mijn benen staan, maar ik nam elk risico en gaf alles om hem net voor te blijven. En dat is gelukt."

De focus van 'TJ Flowers' gaat nu naar de 10 kilometer van donderdag, op papier zijn beste afstand. "Ik hoop de komende dagen mijn flow te vinden. Want dat zal ik wel nodig hebben wil ik Sven verslaan op de 10 kilometer."

Lees alles over de Winterspelen van Pyeongchang in ons dossier