McMorris noemt medaille elf maanden na coma erg bijzonder

Vier jaar geleden in Sochi pakte McMorris ook al brons op het onderdeel slopestyle, maar zijn medaille van Pyeongchang had voor hem veel meer waarde. "Het voelt erg bijzonder na alles wat er gebeurd is". zei McMorris na de huldiging op het podium.

In maart raakte McMorris zwaargewond toen hij na een sprong tegen een boom aan viel. Hij liep daarbij een gebroken kaak, gebroken arm, gebroken ribben, gebroken bekken, een scheur in zijn milt en ingeklapte longen op. McMorris belandde in coma en er werd gevreesd voor zijn leven.

Elf maanden later was de 24-jarige snowboarder weer in staat om met de besten te strijden. "Ik heb wel even in mijn arm moeten knijpen. Ik kan nauwelijks geloven dat ik geen blijvende schade heb overgehouden aan het ongeluk", aldus McMorris.

"Het was erg moeilijk om lange tijd niet aan wedstrijden deel te kunnen nemen", zei hij. "Deelnemen was voor mij belangrijker dan winnen."

Anders

Door het ongeluk staat hij heel anders in het leven. "Er is niets om je zorgen over te maken op de Olympische Spelen. Je hebt geen invloed op de jury, dus je kunt alleen je best doen en zo goed mogelijk op je board naar beneden gaan."

Het goud op de slopestyle ging naar de 17-jarige Amerikaan Redmond Gerard, voor McMorris' landgenoot Max Parrot.

