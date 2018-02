Olympische titel op 5000 meter wordt nooit 'gewoon' voor Kramer

"Dit wordt nooit gewoon", zei een trotse Kramer ruim een uur nadat hij met een tijd van 6.09,76 zijn vierde olympische titel in totaal had veroverd. "Natuurlijk blijft dit bijzonder, wat denk je dan?"

"Ik moet wel zeggen dat ik me er misschien wat minder druk om maak nu ik wat ouder word. Of dat positief of negatief is, moet je me maar over twee weken vragen aan het einde van deze Spelen. Maar ik denk dat dit me vooral heel veel positieve energie geeft."

Kramer voelde natuurlijk ook de druk die van alle kanten op hem werd gelegd de laatste weken. "De druk wordt steeds groter. Maar het gaat uiteindelijk hoe ik daarmee omga. Wat mij betreft schrijven jullie alles op wat jullie willen, ik lig er echt niet meer wakker van. Ouder en wijzer, ik hoop dat die uitdrukking klopt."

Bloemen

Kramer werd zondag in de Gangneung Oval de eerste mannelijke schaatser ooit die drie keer op rij olympisch goud wint op dezelfde afstand. Hij bleef de Canadese Nederlander Ted-Jan Bloemen (6.11,616) en de Noor Sverre Lunde Pedersen (6.11,618) relatief eenvoudig voor.

Ook in Sochi in 2014 en Vancouver in 2010 was Kramer de beste op de 5000 meter. Bij zijn olympische debuut in Turijn in 2006 veroverde hij als 19-jarige zilver. In 2014 pakte de Fries ook goud met Nederland op de ploegachtervolging, waardoor hij nu in totaal vier gouden olympische plakken heeft.

De titelverdediger had zondag in Zuid-Korea het voordeel dat hij in de voorlaatste rit startte en dat hij wist wat de tijden van Bloemen en Pedersen waren. "Ik zag iedereen voor mij behoorlijk kapot gaan, de omstandigheden waren zwaarder dan verwacht."

"Ik was eigenlijk van plan om zo lang mogelijk rondjes in de 28 te blijven rijden, maar dat heb ik voor mijn start nog aangepast. Ik wist dat ik genoeg had aan allemaal rondjes onder de 29,3. Al met al heb ik een prima rit gereden. Een bekeken race? Ja, dat denk ik wel. Ik hoefde vandaag niet door een muur heen te schaatsen."

Achtereekte

Kramer zorgde op de tweede schaatsdag in Gangneung alweer voor de tweede gouden medaille voor zijn ploeg Lotto-Jumbo. Zaterdag won Carlijn Achtereekte verrassend de 3 kilometer bij de vrouwen.

"Ik zei gisteren al voor de grap: 'Nu Carlijn gewonnen heeft, is bij ons de druk eraf'. Dat is natuurlijk niet zo, ik denk dat de druk alleen maar groter is geworden. Maar laat deze twee titels een motivatie zijn voor de rest van het team."

Voor Kramer ligt de grootste druk deze Spelen op de 10 kilometer van donderdag. Op die afstand moet hij de enige titel winnen die nog niet op zijn meterslange erelijst staat.

Toch gaat het de Fries te ver om te zeggen dat zijn Spelen pas donderdag beginnen. "Nee, daar zou je deze titel op de 5 kilometer tekort mee doen", zei hij met een glimlach.

Meeste medailles

Kramer is sinds zondag de schaatser met de meeste medailles op de Olympische Spelen. De Fries behaalde zijn achtste plak. Daarmee overtreft hij de Fin Clas Thunberg en de Noor Ivar Ballangrud.

In het klassement van de meest succesvolle olympische schaatsers staat Thunberg nog wel op de eerste plek (vijf goud, een zilver, een brons). Kramer steeg in die rangschikking naar de derde plek (vier goud, twee zilver, twee brons).

De Nederlander komt deze Spelen naast de 10 kilometer ook nog uit op de massastart en de ploegachtervolging.

