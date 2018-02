Bob de Vries beleeft 'martelgang' bij olympisch debuut in Gangneung

"Een tijd van 6.22,26 is gewoon echt niet goed", zei een balende De Vries een halfuur na zijn race. "Ik had de afgelopen week het gevoel dat het in de trainingen de goede kant op ging, maar het was vandaag vanaf het begin niet veel soeps."

De stayer van Team Clafis bracht Sven Kramer eind december bij het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) nog een zeldzame nederlaag toe op de 5 kilometer, maar op zijn eerste Winterspelen zat hij geen moment goed in de race.

"Of het een martelgang was? Ja, zo kun je het wel noemen. Ik hoopte in de eerste ronde goed op gang te komen, maar die was met 29,2 al te langzaam. Daarna liepen mijn rondetijden alleen maar op, dat is erg demotiverend. Ik probeerde er nog het beste van te maken, maar mentaal was ik wel gebroken op vier rondjes van het einde. Nee, dit was niet leuk."

De Vries zei in aanloop naar de 5 kilometer al dat het niet reëel was om te denken dat hij Kramer weer zou verslaan, maar hij hoopte wel op een verbetering van zijn ruim acht jaar oude persoonlijk record (6.10,56) en een medaille.

"Als sporter denk je altijd alleen maar aan het hoogste doel, je rijdt om te winnen. En als dat niet lukt, hoop je dat je met een tevreden gevoel weggaat. Dat heb ik nu ook niet en dat is wel erg teleurstellend."

Zus

De Olympische Spelen en de familie-De Vries zijn zo niet echt een gelukkige combinatie. In 2010 eindigde Elma de Vries, de oudere zus van Bob, slechts als elfde op de 5 kilometer bij de Spelen van Vancouver.

"Ik zou het geen vloek willen noemen, dat klinkt wel heel zwaar. Het blijft sport natuurlijk", aldus Bob de Vries, die dit seizoen nog één keer alles op alles zette om de Spelen te halen.

"Als ik van tevoren had geweten dat ik hier zo'n race zou rijden, had ik gezegd: laat maar zitten. Dan had ik geprobeerd om de Alternatieve Elfstedentocht op de Weissensee te winnen."

"Maar goed, dat weet je van tevoren niet. Ik hoop dat ik uiteindelijk nog een keer blij kan zijn dat ik aan de Spelen heb meegedaan. Maar nu is dat zeker nog niet het geval."