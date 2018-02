Kramer schrijft historie met derde goud op rij op 5 kilometer

Het zilver ging naar de Nederlandse Canadees Ted-Jan Bloemen, die de Noor Sverre Lunde Pedersen met minimale marge versloeg. Jan Blokhuijsen (zevende) en Bob de Vries (vijftiende) bleven ver verwijderd van de medailles.

Ook in Sochi in 2014 en Vancouver in 2010 was Kramer de beste op de 5000 meter. Bij zijn olympische debuut in Turijn in 2006 veroverde hij als 19-jarige zilver. In 2014 veroverde de Fries ook goud met Nederland op de ploegachtervolging, waardoor hij nu in totaal vier gouden olympische plakken heeft.

Kramer is de eerste man die driemaal op rij een specifieke schaatsafstand wint bij de Olympische Spelen. Bij de vrouwen zegevierde de Amerikaanse Bonnie Blair drie keer op rij op de 500 meter (1988, 1992 en 1994) en heerste de Duitse Claudia Pechstein drie Spelen lang op de 5000 meter (1994, 1998 en 2002).

Record

De tijd van Kramer betekende bovendien een nieuw olympisch record. Hij verbeterde zijn eigen toptijd (6.10,76) van vier jaar geleden met exact een seconde.

Wereldrecordhouder Bloemen rekende in de rit voor Kramer ternauwernood af met de Noor Pedersen. Beiden finishten in 6.11,61, maar de Nederlandse Canadees was enkele duizendsten van een seconde sneller en nam met nog twee ritten te gaan de leiding.

Kramer startte boven het schema van Bloemen. Met nog vier ronden te gaan was hij voor het eerst rapper dan de Canadees, die hij uiteindelijk 1,8 seconde te snel af was.

In de laatste rit kwamen de Italiaan Nicola Tumolero en Moritz Geisreiter niet in de buurt van het podium.

Blokhuijsen

Jan Blokhuijsen ging furieus van start en reed lange tijd onder het schema van de Zuid-Koreaan Lee Sueng-hoon, die op dat moment met 6.14,15 de snelste tijd in handen had.

In de laatste twee rondes stortte de 28-jarige Noord-Hollander helemaal in. Hij verloor zijn rit van de Nieuw-Zeelander Peter Michael en klokte met 6.14,75 een tijd waarmee hij uiteindelijk zevende werd.

Bob de Vries stelde hevig teleur bij zijn olympisch debuut. De 33-jarige Fries kwam in de vierde rit niet verder dan 6.22,26 waarmee hij op de vijftiende plaats terechtkwam.

Lees alles over de Winterspelen van Pyeongchang in ons dossier