Wereldrecord Russische kunstrijdster, volledig Noors podium op skiatlon

De 18-jarige Medvedeva werd door de jury beloond met 81,06 punten. Het leverde Team OAR de tweede plaats op achter Canada.

Medvedeva debuteert op de Winterspelen na tal van onzekerheden. Vorig jaar brak ze nog een voet en er was de onduidelijkheid over deelname van Russen in Pyeongchang na het omvangrijke dopingschandaal.

Het had haar alleen maar gesterkt, vertelde ze. "En ik ben hier om de magie van de Spelen te beleven."

Individueel was de Italiaanse veterane Carolina Koster goed voor de tweede score: 75,10. Canada verstevigde daarna de leidende positie dankzij de beste score in de vrije kür voor paren.

De beste landen komen maandag terug voor de slotdag. Dat zijn naast Canada en OAR ook de Verenigde Staten, Italië en Japan. De finale staat maandag op het programma.

Skiatlon

Bij de skiatlon, een combinatie van 15 kilometer klassieke stijl en 15 kilometer vrije stijl, ging de winst naar de Noor Simen Hegstad Krüger. Hij vond twee landgenoten naast zich op het podium: Martin Johnsrud Sundby en Hans Christer Holund.

De pas 24-jarige Krüger bleef zijn landgenoten Sundby en Holund bij zijn olympische debuut respectievelijk acht en negen seconden voor. De Zwitserse titelverdediger Dario Cologna werd zesde.

Duitsland

De Duitse biatleet Arnd Pfeiffer won verrassend goud op de 10 kilometer sprint. Hij bezorgde Duitsland daarmee al de derde gouden plak van deze Winterspelen, waarmee Nederland weer van de eerste plaats in het medailleklassement wordt verdrongen.

Het zilver van de combinatie langlaufen en geweerschieten ging naar de Tsjech Michal Krcmar. De Italiaan Dominik Windisch behaalde het brons.

Pfeiffer won vooral dankzij zijn feilloze schieten. Zowel staand als liggend mikte hij alle keren raak. Krcmar lukte dat ook, maar hij was net iets langzamer bij het langlaufen. De Franse topfavoriet Martin Fourcade, die vier jaar geleden in Sochi twee keer goud pakte, kwam pas als achtste over de meet.

Rodelen

Felix Loch slaagde er niet in zijn olympische hegemonie in het rodelen voort te zetten. Na zijn overwinningen in Vancouver en Sochi leek de 28-jarige Duitser in de individuele wedstrijd op weg naar zijn derde goud, maar hij verknalde het in de laatste run. Hij eindigde slechts als vijfde.

Het goud was voor de Oostenrijker David Gleirscher. De Amerikaan Chris Mazdzer pakte zilver. Het verschil tussen beiden was minimaal: 0,026 seconde. Het brons ging naar de Duitser Johannes Ludwig.

Moguls

De Franse freestyleskiester Perrine Laffont veroverde het goud op het onderdeel moguls. De 19-jarige kreeg in de finale manche een net iets hogere waardering dan de Canadese Justine Dufour-Lapointe, de olympische kampioene van vier jaar geleden in Sochi.

Laffont scoorde 78,65 punten, Dufour-Lapointe kreeg 78,56. De Kazakse Yuliya Galysheva behaalde het brons met een score van 77,40 punten.

