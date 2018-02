Roest droomt van herhaling prestatie teamgenote Achtereekte

Roest bekeek de sensationele triomf van zijn Achtereekte op de 3000 meter in het olympisch dorp en geloofde zijn eigen ogen niet. "Erg bizar", zegt de 22-jarige schaatser uit Giethoorn een dag later op de Gangneung Oval.

"Het podium was voor Carlijn al heel mooi geweest en dan zie je ineens dat haar tijd goed genoeg is voor goud. Dat hadden wij allemaal niet gedacht, nee."

De tweevoudig wereldkampioen allround bij de junioren is dinsdag op de 1500 meter aan de beurt. Daarna is hij nog vierde rijder voor de ploegachtervolging.

"Ja, wat Carlijn heeft gedaan, zou ik ook heel graag willen. Maar dat is erg lastig bij ons. De concurrentie is groot, met mijn ploeggenoot Kjeld Nuis wat mij betreft als grootste favoriet", aldus Roest.

"Ik ben blij met een podiumplek, zoals Carlijn dat zaterdag vooraf ook was. Ik zal eveneens de race van mijn leven moeten rijden."

Trekker

Roest, vorig jaar zesde op de 1500 meter bij de WK afstanden in Gangneung, heeft een wisselvallig seizoen achter de rug. Tijdens de laatste skeelertraining in de nazomer, in september, botste hij op een tractor die plotseling de weg op reed.

"Mijn onderarm was op twee plaatsen gebroken en verder zaten er ruim tien haarscheurtjes in het bot. Ik was toen nog niet echt met de Spelen bezig, maar ik besefte wel dat mijn voorseizoen in de knel zou komen."

"Ik kon me niet plaatsen voor de eerste vier wereldbekers en daardoor heb ik veel races moeten overslaan", vertelt hij. "Ik miste wedstrijdritme. Dat begint nu gelukkig weer te komen."

Mede dankzij de aanwijsplek voor Kai Verbij, waardoor Roest alsnog opschoof in de olympische selectievolgorde, mocht hij naar Zuid-Korea. Dat heuglijke nieuws vernam hij op 31 december, een dag na het OKT in Thialf, op bijzondere wijze.

"Ik stond naar een hardloopwedstrijd van mijn broertje te kijken. Ik bekeek even mijn mobieltje en zag op Twitter een krantenberichtje over Kai. Ik klikte dat aan, scrolde naar beneden en zag mijn naam helemaal onderaan in de schaatsselectie staan. Daarna was het aan de kant wel even gezellig met mijn familieleden."

De 1500 meter in Gangneung begint dinsdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

