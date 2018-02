Rus Elistratov draagt bronzen medaille op aan uitgesloten landgenoten

Die uitspraken zijn in strijd met de voorwaarden die gesteld werden aan sporters die als 'olympisch atleet uit Rusland' (OAR) onder neutrale vlag mogen deelnemen in Zuid-Korea. Deze 169 deelnemers moeten de beslissing van het IOC om veel Russische sporters in Pyeongchang te weren respecteren.

Elistratov, die zaterdag op de 1500 meter derde werd achter de Koreaanse winnaar Lim Hyo-jun en Sjinkie Knegt, droeg zijn medaille op aan zijn uitgesloten landgenoten, waarmee hij de voorwaarden van het IOC leek te schenden. "Ik draag deze medaille op aan alle jongens die om een oneerlijke reden niet mogen deelnemen aan deze Spelen. Deze is voor jullie", zei de de 27-jarige Elistratov.

"Ik vind het moeilijk om mijn tranen niet de vrije loop te laten. Deze medaille voelt voor mij als goud of als platinum. Ik ben enorm blij dat me dit gelukt is, zeker gezien de omstandigheden van de Russische sport."

Een woordvoerder van het IOC liet zondag weten dat de uitspraken van Elistratov worden onderzocht. "We hebben een controleprogramma dat let op het gedrag van de OAR's. Zij zullen na afloop van de Spelen met een rapport komen. Een team van experts zal daar dan naar kijken."

Testen

Het IOC meldde verder dat er al meer dan 1000 dopingtesten zijn uitgevoerd, het merendeel buiten competitie. De verwachting is dat er in totaal 2500 dopingtesten worden afgenomen in Pyeongchang.

"De atleten uit Rusland zijn uiteraard een belangrijke focus bij de dopingtesten. We kunnen erop vertrouwen hebben dat zij schoon zijn, al moeten we gezien het verleden grote waakzaamheid betrachten", laat het IOC weten. "In aanloop naar de Spelen zijn de Russen veruit het vaakst getest van alle deelnemers."

