Snowboarder Van der Velden langer in ziekenhuis met gebroken arm

Van der Velden moet daardoor nog minimaal vier jaar wachten op zijn olympische debuut. Hij zou in Pyeongchang meedoen op de onderdelen slopestyle en Big Air.

"Rust is vooralsnog het belangrijkste medicijn", zegt Cees Rein van den Hoogenband, arts van de Nederlandse sporters bij de Winterspelen. Van der Velden, die zaterdag direct werd geopereerd, blijft zeker nog een aantal dagen in het ziekenhuis voordat hij naar huis wordt vervoerd in bijzijn van zijn ouders, meldt sportkoepel NOC*NSF.

Van der Velden zou zaterdag de eerste Nederlander zijn die in actie kwam in Pyeongchang. Tijdens zijn laatste run bij de warming-up kwam hij hard ten val. Aanvankelijk werd uitgegaan van een schouder uit de kom, maar in het ziekenhuis bleek dat hij ook een breuk in de bovenarm heeft.

De Amerikaanse leeftijdsgenoot van Van der Velden, Redmond Gerard, won zondag het goud op de slopestyle.

Lees alles over de Winterspelen van Pyeongchang in ons dossier