Antoinette de Jong hoopt vanaf zondag blij te zijn met brons

"Ik denk dat ik vanaf zondag of maandag wel blij kan zijn met mijn bronzen medaille", aldus de 22-jarige De Jong. "Maar ik heb vandaag niet de race gereden die ik graag wilde rijden. Het was net niet en daar baal ik enorm van."

De Friezin kwam met 4.00,02 minder dan een seconde tekort voor het zilver van Ireen Wüst (3.59,29) en het goud van Carlijn Achtereekte (3.59,21). Ze deed het wel vier plaatsen beter dan vier jaar geleden in Sochi, toen ze bij haar olympische debuut als 18-jarige als zevende eindigde op de 3000 meter.

"Ik ben niet zoals vier jaar geleden bezweken onder de druk en de zenuwen. Het is fijn dat ik daar nu beter mee kan omgaan. Maar ook dit was niet de race van mijn leven."

Takagi

De Jong nam het in de voorlaatste rit op tegen Miho Takagi, vooraf gezien als een van de favorieten voor goud. De rijdster van Team Justlease.nl wilde in het eerste deel van de race de Japanse niet weg laten rijden en dat brak haar aan het einde van de rit op.

"Ik heb tot nu toe dit seizoen altijd mijn eigen race kunnen rijden op de 3 kilometer. Nu had ik een snelle tegenstander en dacht ik in het begin: ik moet met haar mee. Ik wilde er een race van maken, me niet laten kennen. Als je olympisch kampioen wil worden, moet je risico's nemen."

De Jong reed daardoor echter een minder vlakke race dan ze gepland had. "Ik heb in de eerste rondjes iets te veel energie verspild, waardoor ik in de laatste rondjes niet meer kon schaatsen zoals ik wilde. Normaal is het mijn kracht dat ik niet echt stilval, maar nu had ik niet genoeg meer over."

Daarom overheerste direct na haar race de teleurstelling, maar gelukkig werd De Jong op koninklijke wijze getroost. Zowel koning Willem-Alexander als koningin Maxima gaf de Friezin een stevige knuffel. "Ja, dat was helemaal leuk. Heel fijn dat ze er zijn."

