Weg naar olympisch goud begon voor Achtereekte met telefoontje naar Orie

Achtereekte wist precies wat ze wilde zeggen om Orie vlak voor de WK afstanden van vorig seizoen in Gangeung te overtuigen haar in zijn ploeg op te nemen, maar er was één probleem: de coach nam maar niet op.

"Maar ik had mezelf voorgenomen dat ik niet op zou geven voordat ik Jac aan de telefoon had gehad", zei de 28-jarige Achtereekte zaterdag een uurtje na haar gouden race op de 3000 meter bij de Winterspelen van Pyeongchang.

Na drie vergeefse telefoontjes belde Orie de schaatsster uit Overijssel eindelijk terug. "Ik wilde Jac uitleggen waarom ik met hem wilde werken. Als het antwoord nee was, dan was het antwoord nee, maar gelukkig zag hij het direct zitten. En dat heeft uitstekend uitgepakt."

Dat telefoontje was zo'n beetje het eerste waar Orie aan moest denken toen Achtereekte zaterdag zeer verrassend de olympische titel veroverde door titelverdedigster Ireen Wüst acht honderdsten voor te blijven.

"Aan de telefoon zei Carlijn: 'Ik wil graag bij je trainen en een keer op tijd in vorm zijn'", herinnerde de coach van Lotto-Jumbo zich een jaar later. "En dat lukte steeds maar niet goed genoeg. Maar jeetje mina, juist op dit moment is ze precies op het juiste moment ontzettend goed."

Stayer

Dat Achtereekte een sterke stayer is, is al langer bekend in de schaatswereld. In 2010 en 2011 veroverde ze bij haar eerste pogingen direct twee keer achter elkaar zilver op de 5000 meter bij de NK afstanden. In 2015 debuteerde ze op de WK afstanden ook met een tweede plek op de langste afstand.

Ze miste alleen lang stabiliteit, niet in de laatste plaats omdat ze regelmatig van ploeg moest veranderen. Vorig seizoen nog zat ze één jaar bij het sponsorloze en inmiddels opgeheven Team Victorie van coach Desly Hill en kopman Michel Mulder.

"Hoewel het een uitdaging was om elke keer van ploeg te wisselen, ben ik altijd in mezelf blijven geloven", aldus Achtereekte. "Ik voelde vorig jaar alleen wel dat ik, als ik nog een laatste stapje wilde maken, wat nieuws nodig had. Ik wilde gewoon bij Jac schaatsen."

Die keuze bleek zaterdagavond in het noordoosten van Zuid-Korea een schot in de roos. "Wat is dit verschrikkelijk leuk en gaaf voor Carlijn", vatte Orie de onverwachte gouden medaille van zijn pupil samen. "Ik vind het zo geweldig wat ze gedaan heeft."

Lees alles over de Winterspelen van Pyeongchang in ons dossier