Amerikaanse snowboarder Gerard (17) stunt met goud op slopestyle

Gerard maakte het verschil in zijn laatste run, waarin hij een score van 87,16 noteerde. Dat was een stuk beter dan hij in zijn eerste twee pogingen liet zien: 43,33 en 46,40. De beste score van de drie runs werd meegenomen in het eindresultaat.

De Canadees Max Parrot eindigde als tweede met een score van 86,00. Zijn landgenoot Mark McMorris moest zich tevredenstellen met brons (85,20).

Gerard heeft in zijn loopbaan pas twee wereldbekerwedstrijden gewonnen en is bezig aan zijn eerste Spelen. Met zijn gouden plak bezorgde hij de Verenigde Staten het eerste eremetaal in Pyeongchang.

Van der Velden

De eveneens pas 17-jarige Niek van der Velden zou in de nacht van vrijdag op zaterdag namens Nederland meedoen aan de kwalificaties, maar hij brak zijn arm in de warming-up.

De vrouwen, onder wie Cheryl Maas, zouden later op zondagochtend (vanaf 05.30 uur) aan de kwalificaties van het slopestyle beginnen, maar door hevige wind ging de wedstrijd niet door. Alle 27 deelnemers rijden in de nacht van zondag op maandag de voorronde, meteen daarna wordt de finale afgewerkt.

