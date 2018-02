Bondscoach Murray geniet van chemie in verenigd Koreaans ijshockeyteam

Murray bereidde zich als bondscoach van het Zuid-Koreaanse ijshockeyteam jarenlang voor op de Spelen, totdat ze vorige maand hoorde dat ze twaalf Noord-Koreaanse hockeysters aan haar 23-koppige formatie moest toevoegen.

"Ik had nooit zien aankomen dat dit zou gebeuren en had er ook niks meer over te zeggen. Toch moet ik bekennen dat het erg leuk is om met de Noord-Koreaanse speelsters te werken", aldus Murray zaterdag na het olympische debuut van het Koreaanse team.

Het is voor het eerst in de olympische geschiedenis dat een gecombineerd Koreaans team meedoet aan de Spelen. Onder anderen IOC-voorzitter Thomas Bach, de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, waren getuige van het historische moment.

Voorbereiding

In eerste instantie had Murray weinig verwachtingen van het werken met een gecombineerd ijshockeyteam, maar dat is haar meer dan meegevallen. "Natuurlijk had ik liever in juli al gehoord van dit plan, maar de chemie in dit team is beter dan ik ooit had durven dromen."

Murray moet elke wedstrijd in ieder geval drie Noord-Koreaanse ijshockeysters speeltijd gunnen, wat ook gebeurde tegen Zwitserland. "Ik had verwacht dat Noord-Korea zich zou bemoeien met mijn keuze voor de speelsters, maar daar is geen sprake van. Ik heb de volledige leiding over dit team", aldus Murray, die haar ploeg ondanks de dramatische start direct een compliment heeft gemaakt.

"Dit team is de afgelopen periode heel hecht geworden en ik heb mijn speelsters verteld dat dat volledig aan hen te danken is. Zij laten dit project slagen en niet de politici die het hebben bedacht."

Griffin

Randi Heesoo Griffin, één van de Zuid-Koreaanse speelsters in het gecombineerde ijshockeyteam, merkt ook dat de sfeer in het team uitstekend is. Volgens de 29-jarige Griffin gaan haar landgenoten die op de bank zijn beland door het toevoegen van Noord-Koreaanse ijshockeysters goed om met hun reserverol.

"Natuurlijk is het lastig voor de speelsters die nu hun plek kwijt zijn, maar iedereen heeft een lach op haar gezicht", aldus Griffin. "De Noord-Koreaanse speelsters hebben weliswaar een andere slaapzaal en worden vervoerd in een andere bus, maar we doen allemaal de moeite om een band met elkaar te creëren."

Griffin hoopt dat het gecombineerde ijshockeyteam bijdraagt aan een betere relatie tussen Noord- en Zuid-Korea, maar momenteel geniet ze vooral van het moment. "De tijd zal uitwijzen of dit initiatief iets op gaat leveren. Het is in ieder geval een heel bijzondere ervaring om speelsters te spreken die de meeste mensen misschien nooit zullen zien."

