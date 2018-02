Kwalificaties slopestyle met Maas uitgesteld, ook streep door afdaling

De organisatie besloot de kwalificaties in eerste instantie met een half uur uit te stellen, maar de weeromstandigheden bleven te ernstig op het Phoenix Snow Park.

De snowboardsters komen nu in de nacht van zondag op maandag (02.00 uur Nederlandse tijd) voor het eerst in actie. Maas is in de eerste run als 24e van de 27 deelneemsters aan de beurt. Daarna volgt de tweede run.

Twaalf van de 27 snowboardsters plaatsen zich voor de finale. Daarbij wordt gekeken naar de hoogste score van de twee runs. De eindstrijd wordt na de kwalificaties rond 03.00 uur afgewerkt.

De 33-jarige Maas doet in Zuid-Korea voor de derde keer mee aan de Olympische Spelen. In Turijn (2006) en Sochi (2014) slaagde ze er niet in om een medaille te pakken.

Maas komt naast het slopestyle ook uit op het onderdeel Big Air.

Afdaling

In de nacht van zaterdag op zondag werd de olympische afdaling voor mannen bij het alpineskiën al afgelast vanwege de wind. De afdaling stond gepland om 03.00 uur Nederlandse tijd, maar wordt nu in de nacht van woensdag op donderdag afgewerkt. De super-G die dan stond gepland, verhuist naar vrijdag.

Vooraf was de kans dat de skiërs konden starten al klein. Bij het Jeongseon Alpine Centre in Pyeongchang werden windsnelheden van 72 kilometer per uur gemeten. De gondels waarmee de skiërs naar boven worden gebracht, moeten daardoor worden gesloten.

De skiërs konden zaterdag wel zonder problemen hun trainingswedstrijd afwerken. De FIS wilde de eerste olympische race voor de skiërs daarom het liefst naar zaterdag verplaatsen, maar daar ging het Internationaal Olympisch Comité (IOC) niet mee akkoord.

Trainingswedstrijden

De trainingswedstrijden van zondag zijn wel afgelast vanwege de weeromstandigheden bij de olympische piste. De oefening op de combinatie bij de mannen, die voor maandag gepland stond, gaat eveneens niet door.

Op de afdaling verdedigt de Oostenrijker Matthias Mayer zijn olympische titel. Ook onder anderen de 35-jarige Noor Aksel Lund Svindal, die in 2010 bij de Spelen in Vancouver zilver veroverde, verschijnt aan de start.

