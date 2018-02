Goud schansspringer Wellinger, verenigd Koreaans ijshockeyteam verliest

Wellinger kwam tot sprongen van 104,5 en 113,5 meter, waarvoor hij door de jury werd beloond met 259,3 punten. Daarmee bleef hij de Noren Johan Andre Forfang (250,9) en Robert Johansson (249,7) ruim voor.

Voor de 22-jarige Wellinger is het zijn eerste individuele olympische titel in zijn carrière. Vier jaar geleden veroverde hij met Duitsland goud in de landenwedstrijd op de grote schans.

Door het goud van Wellinger houdt Duitsland Nederland van de eerste plaats in de medaillespiegel af. Door het volledig Nederlandse podium op de 3000 meter bij de schaatssters en het zilver van Sjinkie Knegt ging Nederland aan kop.

Stoch

Topfavoriet Kamil Stoch, die vier jaar geleden op zowel de normale als de grote schans olympisch goud pakte, greep net naast een medaille. De Pool moest zich met 249,3 punten tevredenstellen met de vierde plaats.

Na de eerste omloop ging Stefan Hula met een sprong van 111 meter aan de leiding, maar de Pool kwam uiteindelijk niet verder dan de vijfde plek. De Japanner Noriaki Kasai, die voor de achtste keer meedoet aan de Spelen en daarmee recordhouder is, werd 21e.

De tweede omloop werd vanwege de harde wind uitgesteld. Uiteindelijk ging de wedstrijd wel door, maar moesten de schansspringers wel lang op de startbalk wachten voordat ze van start mochten gaan.

Koreaans ijshockeyteam

Het allereerste olympische optreden van het verenigd Koreaans vrouwenijshockeyteam liep uit op een deceptie. Onder toeziend oog van de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in en Kim Yo-jong, de zus van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, verloor de ploeg met 8-0 van Zwitserland.

Ook Thomas Bach, de voorzitter van het Internationaal Olympisch Comité, zat op tribune van het Kwandong Hockey Center bij de historische wedstrijd.

Voor het eerst in de olympische geschiedenis doet een gecombineerd Koreaans team mee. De 23 speelsters uit Zuid-Korea zijn aangevuld met twaalf speelsters uit Noord-Korea. Drie Noord-Koreaansen stonden op het wedstrijdformulier. Zij kregen ook alle drie speeltijd van bondscoach Sarah Murray.

Korea had weinig in te brengen tegen Zwitserland, waar Alina Muller topschutter was met vier goals.

