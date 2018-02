De Vries beseft dat kans klein is dat hij Kramer nog een keer verslaat

"Uit het feit dat iedereen er zo'n heisa van maakte tijdens het OKT blijkt wel hoe bijzonder het was dat ik Kramer klopte op de 5 kilometer", zegt De Vries in gesprek met NUsport.

"Ik hoop dat ik hier op de Spelen weer zo'n goede rit kan rijden en mijn persoonlijk record kan verbreken. Maar normaal gesproken is dat niet genoeg voor de winst, zo eerlijk moet ik zijn."

De Vries was bij het kwalificatietoernooi 0,73 seconde sneller dan Kramer, de tweevoudig olympisch kampioen op de 5 kilometer die op die afstand amper verslagen wordt, zeker niet op belangrijke momenten.

De kopman van Lotto-Jumbo is zondag dan ook de huizenhoge favoriet voor de eerste langebaanafstand voor de mannen. De Vries is op papier een van vele outsiders, net als landgenoot Jan Blokhuijsen, die vier jaar geleden achter Kramer goed was voor olympisch zilver op de 5000 meter.

De Vries wijst echter ook op het gevaar van de buitenlanders, zoals de Nederlandse Canadees en wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen, de Noor Sverre Lunde Pedersen en de Italiaan Nicola Tumolero. "Het is echt niet zo dat de Nederlanders hier even de prijzen gaan pakken. De 5 kilometer is redelijk sterk bezet momenteel."

Debutant

De Vries besloot afgelopen zomer om nog een keer alles op alles te zetten om de Winterspelen te halen. Door zijn sterke race op het OKT mag hij zich op 33-jarige leeftijd olympisch debutant noemen.

"Natuurlijk vind ik het speciaal dat ik voor de eerste keer op de Spelen sta. Maar nu ik hier ben, wil ik ook hard schaatsen. En als je er heel nuchter naar kijkt, is het niet een andere wedstrijd dan alle anderen. Als je het olympisch dorp beschouwt als een hotel is het eigenlijk hetzelfde als een World Cup of een WK."

De Vries voelt dan ook niet de behoefte om langer in Zuid-Korea te blijven dan strikt noodzakelijk. De 5 kilometer is de enige afstand waarvoor hij zich gekwalificeerd heeft, dus hij is na zondag eigenlijk al klaar.

"Ik ben nog de eerste reserve op de 10 kilometer van donderdag, dus tot die tijd zal ik blijven en me goed voorbereiden. Maar daarna zitten de Spelen erop voor mij, dus ik zal waarschijnlijk volgend weekend al terugvliegen."

Gezin

De Vries heeft dat zelf moeten regelen met NOC*NSF, want in principe wil de sportkoepel dat de Nederlandse atleten blijven tot en met de sluitingsceremonie. "Ik heb gezegd: ik hoef hier niet meer dan een week rond te hangen. Een paar dagen is leuk, maar daarna heb ik het wel gezien."

De stayer van Team Clafis is liever wat eerder terug in Friesland, waar hij een gezin met drie kinderen heeft en een boerderij met dik vijftig koeien.

"Mijn gezin heb ik al een tijdje niet gezien en het bedrijf speelt ook zeker mee. Ik kan hier wel een beetje vakantie gaan vieren, maar met deze temperaturen ga ik toch niet op het strand liggen."

De 5 kilometer begint zondag om 8.00 uur Nederlandse tijd. De Vries komt al in de vierde rit in actie tegen de Noor Simen Spieler Nilsen.

