Schulting houdt ondanks desastreuze dag geloof in zichzelf

Schulting strandde in de heats van de 500 meter door een valpartij en eindigde met de relayploeg als derde, waardoor de finale werd misgelopen. Ze komt nog in actie op de 1000 en 1500 meter.

"Ik heb eerst nog zes of zeven dagen waarin ik kan rusten, herstellen en trainen. Op de 500 meter ging het goed en de relay ging ontzettend lekker, maar we waren niet goed genoeg", zei ze na haar teleurstellende dag.

"Op de 500 meter reed ik met heel veel zelfvertrouwen, maar ik kwam met mijn schoen op het ijs. Ik was ineens weg, daar kon ik vrij weinig aan doen."

Ondanks haar teleurstelling kon Schulting zich volledig opladen voor de relay, waarop volgens de Groningse eigenlijk weinig misging. "We hebben een van onze beste relays ooit gereden. We reden echt als team en waren goed op elkaar ingespeeld. Daarom komt deze klap extra hard aan."

Slotrijdster

Schulting baalde ervan dat ze er als slotrijdster niet in slaagde om namens Nederland bij de eerste twee te eindigen en daarmee een finaleplek af te dwingen. China en Italië bleken te sterk.

"Ik voel me daar zwaar klote over. Ik moest het afmaken en dat heb ik niet gedaan. We hadden een medaille moeten halen, maar dat is niet gelukt. Het viel precies de verkeerde kant op."

Over precies een week mag Schulting op de 1500 meter een nieuwe gooi naar een medaille doen. Drie dagen later staat de kilometer op het programma in Gangneung.

Wil jij een kijkje achter de schermen van de Olympische Spelen? Onze verslaggevers Daan en Mark houden je vanuit Pyeongchang op de hoogte via WhatsApp! Voeg 06 8380 9123 toe aan je contactpersonen en app OS AAN.

Lees alles over de Winterspelen van Pyeongchang in ons dossier