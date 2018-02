Kramer op 5000 meter pas na concurrent Bloemen het ijs op

De regerend olympisch kampioen (31) rijdt in de Gangneung Oval in de voorlaatste rit tegen de Duitser Patrick Beckert, terwijl Bloemen, die tegenwoordig voor Canada uitkomt, in de rit daarvoor aantreedt tegen de Noor Sverre Lunde Pedersen.

De 31-jarige Bloemen pakte eerder dit seizoen in Salt Lake City op de 5000 meter het wereldrecord van Kramer af. Dat deed hij in 2015 ook al op de 10.000 meter. Die afstand staat donderdag op het programma.

Bob de Vries is zondag de eerste Nederlander die het ijs op mag. Hij komt in de vierde rit uit tegen de Noor Simen Spieler Nilsen. Jan Blokhuijsen treedt in rit acht, na de dweil, aan tegen Peter Michael uit Nieuw-Zeeland.

De 5000 meter wordt na de rit tussen Kramer en Beckert afgesloten door Nicola Tumolero uit Italië en de Duitser Moritz Geisreiter.

Kramer hoopt in Gangneung op de 5000 meter zijn vierde olympische titel te pakken en zijn derde op rij op die afstand. Zowel in Sochi 2014 als Vancouver 2010 was de Fries de sterkste.

Loting

Wielgat (Pol)-Van der Poel (Zwe)

Lehman (VS)-Tsuchiya (Jap)

Wenger (Zwi)-Ichinohe (Jap)

Nilsen (Noo)-De Vries

Lee (ZKo)-Swings (Bel)

Giovannini (Ita)-Bökko (Noo)

Ghiotto (Ita)-Contin (Fra)

Blokhuijsen-Michael (Nze)

Bloemen (Can)-Pedersen (Noo)

Kramer-Beckert (Dui)

Tumolero (Ita)-Geisreiter (Dui)

