Wüst berust ondanks miniem verschil in nederlaag op 3 kilometer

"Toen ik over de streep kwam en zag dat ik acht honderdsten boven de tijd van Carlijn zat, was het natuurlijk flink balen", aldus Wüst. "Want wat is nou acht honderdsten? Maar ik kan mezelf niks verwijten. Ik ging er vol voor, deed wat ik moest doen. Zo'n klein verschil is erg zuur, maar het hoort bij topsport. Carlijn is gewoon de verdiende winnares vandaag."

De titelverdedigster kwam in de negende van twaalf ritten tot een tijd van 3.59,29, terwijl de verrassende Achtereekte vier ritten eerder tot 3.59,21 kwam. Wüst pakte wel zilver, terwijl team- en landgenote Antoinette de Jong (4.00,02) het podium compleet oranje maakte.

Verval

"Ik ging voor goud vandaag, dat steek ik niet onder stoelen of banken", aldus Wüst. "En het ging ook goed. Ik had een schema voor een eindtijd van 3.57 in mijn hoofd en zat heel lang perfect op dat schema. Maar in de laatste ronde ging het mis."

De 31-jarige Brabantse had in haar slotronde een verval van een seconde. Ze deed 33,64 seconden over haar laatste vierhonderd meter, terwijl ze 33,55 nodig had voor de winst.

"Ik denk dat ik mijn slotronde niet terug hoef te zien, want dat zal heel pijnlijk zijn", zei Wüst met een flauwe glimlach. "Ik heb gestreden met alles wat ik in me had, maar de laatste ronde was gewoon heel zwaar. Punt."

Trots

Wüst kwam naar Zuid-Korea om als eerste Nederlander ooit op vier Olympische Spelen een gouden medaille te winnen. In plaats daarvan pakte ze haar vierde zilveren plak en haar negende olympische medaille in totaal.

"Ik ben er wel een beetje trots op dat ik op mijn vierde Spelen op rij op het podium sta. Ik moet eerlijk bekennen dat het na mijn race wel even tegen me gezegd moest worden dat ik ook trots moet zijn. Want als ik aan de start sta, ga ik voor de winst. Maar Carlijn was vandaag de beste."

Wüst was naar eigen zeggen niet verrast dat Achtereekte het goud pakte in de Gangneung Oval. "Ze heeft al heel vaak goed gereden. Ik zag bij haar vandaag wel wat terug van mijn olympische titel in 2006 in Turijn: voor de dweilpauze een goede tijd neerzetten, er lekker onbevangen invliegen en uiteindelijk winnen."

1500 meter

Wüst krijgt maandag op de 1500 meter alweer een nieuwe kans op haar vijfde olympische medaille. "Ik was natuurlijk al supergemotiveerd en gebrand om daar voor de titel te gaan, maar nu ben ik dat nog wel iets meer."

"Ik haal ook veel vertrouwen uit deze 3 kilometer. Het is niet zo dat ik zesde ben geworden op drie seconden, dan zou ik hier heel anders staan. Ik sta er gewoon prima voor. Mentaal zit het goed, fysiek zit het goed, alleen moet het maandag even mijn kant opvallen."

De Jong

Achter de verrassende olympisch kampioene Achtereekte en Wüst legde De Jong beslag op de derde plek. "Ik ben niet helemaal tevreden over mijn race, maar ben blij dat het goed genoeg was voor brons."

Haar eerste medaille op de Winterspelen zorgde vooral voor opluchting bij de Friezin. "De echte blijdschap moet nog komen, nu baal ik dat ik niet de rit van mijn leven heb kunnen rijden. Dit is niet uitkomst die ik niet had gewild. Ik voelde me zoveel beter dan wat er nu uitgekomen is."

Door de spanning kon De Jong zich niet helemaal ontspannen. Ze kwam uit op 4.00,02. "Een goede tijd, maar niet goed genoeg voor goud. Dat is jammer, want ik heb een goede vorm en had meer willen laten zien."

