Knegt baalt dat hij te vroeg op kop kwam in finale 1500 meter

"De race duurde net iets te lang", aldus de 28-jarige Knegt na afloop van de finale tegenover de NOS.

Knegt had vooraf een ander verloop van de eindstrijd in gedachten. "Ik kwam met vijf rondes te gaan al op kop, dat was te vroeg. Dan heb je nog maar één optie: gas erop en blijven gaan. Helaas kon ik het niet volhouden."

De Fries moest de Zuid-Koreaan Hyojun Lim voor zich dulden. "Ik ben blij dat er maar één iemand overheen ging. Met een ronde te gaan had ik het gevoel dat ik nog een jump kon maken, maar dat lukte helaas niet meer."

Foutje

Knegt verloor door een klein foutje wat snelheid in de slotmeters. "Ik sneed de een-na-laatste bocht niet goed aan, daar verlies ik het. In de laatste bocht kon ik het ook niet meer goed maken."

Het was voor Knegt zijn tweede olympische medaille ooit. Vier jaar geleden won hij in Sochi brons op de 1000 meter, de eerste olympische shottrackmedaille voor Nederland in de historie.

Coach Jeroen Otter had gemengde gevoelens. "Je traint niet voor zilver. Ondanks dat het morgen of overmorgen of over een half jaar best een mooie medaille is. Maar dit is het spel dat wij spelen. Soms word je gedwongen een spel te spelen dat je niet wilt'', doelde hij op het feit dat Knegt te vroeg voor het einde op kop kwam.

"Sjinkie heeft een prima race gereden. Het valt niet mee met negen man in de finale, wetende dat er twee Koreanen in zitten. Wij hadden er ook twee man staan, maar Itzhak de Laat heeft nog net de ervaring niet die je dan nodig hebt. Sjinkie heeft het maximale eruit gehaald. Die Koreanen speelden het gewoon goed."

Knegt komt bij de Spelen in Pyeongchang ook nog in actie op de 500 meter, de 1000 meter en de relay.

