Olympisch kampioene Achtereekte durfde niet te kijken naar rit van Wüst

"Ik durfde niet te kijken naar het einde van de race van Ireen", zei een dolblije Achtereekte in de catacomben van de Gangneung Oval. "Haar voorsprong op mij liep heel snel terug en was opeens nog maar één tiende. En dan win ik met acht honderdsten, dat is echt niks."

Achtereekte startte al in de vijfde van twaalf ritten, nog voor de dweilpauze. Ze moest daardoor heel lang wachten of haar scherpe tijd van 3.59,21 genoeg zou zijn.

Rit negen was het spannendst voor de Overijsselse, maar regerend olympisch kampioene Wüst verloor net te veel in haar slotronde. Met 3.59,29 ging het zilver naar de Brabantse, terwijl Antoinette de Jong (4.00,02) in de voorlaatste rit voor een geheel Nederlands podium zorgde.

"Ik zat bij de laatste ritten naast mijn vader op de tribune en hij werd helemaal gek na de race van Ireen", glimlachte Achtereekte. "Hij deed alsof ik al goud gewonnen had, maar er moesten nog drie ritten gereden worden, dus ik zei: 'Pap, rustig, ik kan ook nog zesde worden.' Ik moest eigenlijk mijn vader meer kalmeren dan mijzelf."

Juichen

Uiteindelijk konden Achtereekte en haar vader inderdaad juichen en zo was er op de eerste schaatsdag in Zuid-Korea direct al een heel grote verrassing. De nummer vier van de NK afstanden en nummer drie van het olympisch kwalificatietoernooi versloeg tweevoudig olympisch kampioene Wüst en Nederlands kampioene De Jong.

Achtereekte zag dat haar landgenoten de afgelopen week het ene na het andere media-optreden hadden, terwijl ze zelf maar één keer een interview hoefde te geven. "Ik kreeg de underdogrol gratis en voor niets en daar ligt wel mijn kracht. Ik kon lekker vrij schaatsen en dat resulteert in deze olympische titel."

De pupil van Jac Orie geloofde zelf van tevoren wel dat een gouden medaille tot de mogelijkheden behoorde. "Maar alleen als alles klopte. En er klopte vandaag heel veel."

Alleen haar ronde richting de 1400 meter ging niet helemaal goed. Van 30,3 zakte haar rondetijd in één keer naar 31,1. "Dat verval was een beetje te groot. Jac schrok wel even, maar ik bleef kalm. Ik was streng voor mezelf en dacht: houd je kop erbij."

"Ik had voor de race al heel vaak in mijn hoofd doorgenomen dat ik rustig moest blijven, want op grote toernooien kun je het op de raarste momenten verprutsen. Maar het blijkt dat je ook op de raarste momenten kunt winnen."

