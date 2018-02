Achtereekte verrast met goud op 3000 meter, volledig Nederlands podium

Wüst was de regerend kampioene op de 3000 meter, maar zij wist na haar eigen rit al dat titelprolongatie er niet in zat. De 31-jarige Brabantse was bij een zege de eerste Nederlandse olympiër met vijf keer goud geweest.

Achtereekte, die bij Lotto-Jumbo wordt getraind door Jac Orie, kwam al in de vijfde rit in actie en reed een uitstekende race. Met haar tijd van 3.59,21 was ze de eerste vrouw die onder de 4 minuten dook.

Wüst leek in de negende rit onder die tijd te komen. Ze had twee ronden voor het eind nog een comfortabele voorsprong, maar viel in de slotronde stil en kwam 0,08 seconden tekort ten opzichte van Achtereekte (3.59,29). Antoinette de Jong (22) kwam in de voorlaatste rit tot een tijd van 4.00,02.

Sablikova

Martina Sablikova was in de laatste rit de enige vrouw die een Nederlands podium nog kon voorkomen, maar slaagde daar niet in. Met 4.00,54 eindigde de Tsjechische als vierde.

Voor Achtereekte komt de olympische titel als een enorme verrassing. De schaatsster uit Lettele wist nog nooit een gouden plak te pakken op een groot toernooi en gold dan ook slechts als outsider voor een medaille.

Achtereekte bleek echter op het juiste moment in vorm en kwam in Gangneung erg dicht in de buurt van haar persoonlijk record, dat op 3.58,63 staat. Die tijd reed ze in december in Calgary.

