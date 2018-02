Wüst eerste Nederlandse olympiër met vijf keer goud

De 31-jarige Brabantse is bovendien de eerste Nederlandse sporter die op vier Spelen op rij een gouden plak weet te winnen.

Wüst pakte haar eerste olympische titel in 2006 in Turijn op de 3000 meter. Vier jaar later was ze in Vancouver de beste op de 1500 meter.

Daar voegde ze vier jaar geleden in Sochi twee gouden plakken aan toe. Dat deed ze individueel op de 3000 meter en met de ploeg op de achtervolging.

Kramer

Wüst deelde het record van vier gouden olympische medailles met Sven Kramer, zwemster Inge de Bruijn, wielrenster Leontien van Moorsel, ruiter Charles Pahud de Mortanges en atlete Fanny Blankers-Koen.

Pahud de Mortanges (1924, 1928 en 1932) en amazone Anky van Grunsven (2000, 2004 en 2008) waren drie Spelen op rij goed voor goud.

Kramer kan Wüst dit toernooi nog evenaren dan wel passeren. De Friese stayer staat op vier gouden medailles en komt in Zuid-Korea nog in actie op de 10.000 meter, ploegachtervolging en massastart.

