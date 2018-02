Alleen Van Kerkhof naar kwartfinales, vrouwen uitgeschakeld op relay

De 27-jarige Van Kerkhof finishte als tweede in haar heat, achter de Rusissche Sofia Prosvirnova. Dat was precies genoeg om dinsdag terug te mogen komen voor de kwartfinales.

Schulting ging in een bocht onderuit zonder dat er een concurrente in de buurt was. Ze belandde in de kussens langs de baan.

Ook de Britse Kathryn Thomson viel, waardoor de Italiaanse Arianna Fontana en Andrea Keszler uit Hongarije eenvoudig doorgingen naar de kwartfinales.

Van Ruijven finishte als derde in haar heat en greep daardoor ook naast een plek in de kwartfinales. Zij kwam in de series net iets later over de finish dan de Duitse Anna Seidel, die achter de Canadese Marianne St Gelais als tweede finishte.

Relay

Schulting, Jorien ter Mors, Van Kerkhof en Van Ruijven eindigden als derde in de series van de relay. China en Italië, de nummers een en twee, mogen wel door naar de finale op de 3000 meter, op dinsdag 20 februari.

De eerste dag verliep zo bijzonder teleurstellend voor de Nederlandse shorttrackvrouwen.

