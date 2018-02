Snowboarder Van der Velden denkt in 'no time' terug te zijn na armbreuk

"Ik baal er heel erg van dat ik niet mee kon doen, wat ik keek er ontzettend naar uit", laat Van der Velden op Instagram weten. "Maar in no time ben ik terug."

De snowboarder werd door de wind gegrepen en kwam vervolgens verkeerd terecht. "De wind droeg mij een klein beetje verder dan ik wilde, helaas maakte ik daardoor een smak."

De snowboarder, die uit zou komen op de onderdelen Big Air en slopestyle, heeft bij zijn bericht een foto gepost met zijn arm in een mitella in het ziekenhuis.

"De breuk is met een plaat aan elkaar gezet", vertelde chef arts Cees Rein van den Hoogenband van TeamNL. "Hij zal nog enige tijd in het ziekenhuis moeten blijven. We kijken morgen verder hoe Niek eraan toe is. Het is nu belangrijk dat de operatiewond goed herstelt en de zwelling afneemt."

Balen

"Vreselijk balen voor Niek", reageerde zijn coach Frank van der Putten. "Ik zag het gebeuren en had meteen het gevoel dat het niet goed was." Van der Velden ging, met Van der Putten in zijn kielzog, vlak voor zijn eerste run op de olympische slopestyle nog even de baan op om zijn warming-up af te sluiten.

Het ging toen vrijwel direct mis. "Ik reed achter hem en voelde dat het plotseling harder ging waaien. Niek vloog daardoor te ver, kreeg te veel rotatie en landde verkeerd, boven op zijn rechterarm en schouder", aldus Van der Putten.

"Gelukkig heeft Niek nog een hele carrière voor zich", verzekerde Van der Putten, die met de ouders van Van der Velden de onfortuinlijke Brabander in het ziekenhuis voortdurend bijstond. "Voor Niek is het heel jammer dat hij niet op olympisch niveau heeft kunnen bewijzen hoe goed hij al is."

Rutte

Ook premier Mark Rutte wilde de jonge snowboarder graag in actie zien tijdens zijn debuut, maar dat viel dus in het water. Rutte vond het "sneu" voor Van der Velden dat hij zo zwaar ten val kwam.

"Ik was vanmorgen op weg daar naartoe. Ook de koning en koningin zouden gaan kijken bij zijn eerste optreden. Toen kregen we het trieste bericht dat hij bij de laatste training zwaar ten val was gekomen. Dat is vreselijk jammer."

"We wensen hem een spoedig herstel toe en ook voor z'n familie alle sterkte deze dagen. Die jongen is nog heel jong. Het is een waanzinnig talent. Dus we wensen hem natuurlijk ook toe dat hij dan de volgende vele Winterspelen, wanneer hij nog steeds jong is, erbij kan zijn."

