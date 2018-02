Knegt moet genoegen nemen met zilver op 1500 meter

De 28-jarige Nederlander moest de olympische titel in de Gangneung Ice Arena aan Hyojun Lim laten. De Zuid-Koreaan reed met 2.10,485 een olympisch record.

Knegt reed halverwege de race vooraan, maar moest Lim daarna voorbij laten. Op de finish was de Fries een tiende langzamer dan Lim. Knegt pakte vier jaar geleden brons op de 1000 meter in Sochi.

Het brons op de 1500 meter ging naar de Rus Semen Elistratov. Itzhak de Laat, de tweede Nederlander die de A-finale bereikte, bleef steken op de zesde plaats. Hij eindigde aanvankelijk als zevende, maar schoof een plek op omdat de Canadees Charles Hamelin werd gediskwalificeerd.

Jury

Knegt won eerder de tweede halve finale overtuigend. Hij bleef toen de Fransman Thibaut Fauconnet voor.

De Laat werd derde in de derde halve finale en leek uitgeschakeld, maar na beraad van de jury werd hij alsnog toegevoegd aan de eindstrijd. De Nederlander werd gehinderd door Chinees Dajing Wu en mocht daardoor toch naar de finale.

Knegt, een van de favorieten op deze afstand, ontkwam eerder in de series aan een val en finishte toen als derde. De Laat finishte als tweede in zijn heat.

Eindstrijd

De 23-jarige De Laat was de eerste Nederlander die in actie kwam in Pyeongchang. Snowboarder Niek van der Velden kon vannacht niet in actie komen op het onderdeel slopestyle, omdat hij tijdens de warming-up zijn rechter bovenarm brak.

Knegt komt bij de Spelen in Pyeongchang ook nog in actie op de 500 meter, de 1000 meter en de relay. De Laat rijdt in Zuid-Korea nog de 1000 meter en de relay.

