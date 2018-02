Rutte vindt alles rond Zuid-Koreaanse organisatie Spelen 'heel positief'

"En dat hoor ik ook van de sporters terug", zei Rutte zaterdag tijdens een bezoek aan het Holland Heineken House. "Eerder vanmiddag was ik even in het olympisch dorp. Dat is heel compact en de voorzieningen zijn goed, is mij gemeld. Ik vind ook eerlijk gezegd alles dat ik hier tegenkom heel positief."

De Winterspelen in Zuid-Korea worden niet specifiek in één stad georganiseerd, maar over een wat breder gebied. Qua organisatie lijkt dat voorlopig uitstekend te kunnen. In Nederland zijn de plannen voor kandidaatstelling voorlopig naar de achtergrond verdwenen.

Volgens Rutte zijn er echter geen reden waarom het gastheerschap niet mogelijk zou zijn voor Nederland. "Maar dat is geen overheidszaak. Dan moet de sportwereld zelf zoiets bij elkaar zien te brengen."

"Dan moeten we goed kijken wat de maatschappelijke impact is en hoe het financieel loopt. Tot en met 2028 zijn de Olympische Spelen nu vastgelegd. Dus het is dan iets voor de langere termijn."

IOC

Rutte hoopt bovendien dat Nederland op korte termijn weer vertegenwoordigd is in het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Na het vertrek van Camiel Eurlings. "Het is goed om daar iemand in te hebben."

"Het is iets waar het IOC zelf over gaat. Het is niet zoals in Europa. Dat elk land automatisch in de Europese Raad zit. Het is niet zo dat wij iemand kunnen voordragen. Het IOC zelf besluit om iemand te benaderen en te vragen voor het IOC."

Door het vertrek van Camiel Eurlings, die opstapte nadat hij zwaar onder vuur kwam te liggen vanwege de mishandeling van zijn ex-vriendin in 2015, heeft Nederland geen zitting meer in het olympische bestuursorgaan.

Doelstelling

Zaterdag gaat Rutte vooral naar het schaatsen en shorttrack in Gangneung kijken. De minister-president hoopt daar de eerste medailles van TeamNL te mogen vieren.

De doelstelling van chef de mission Jeroen Bijl is om uiteindelijk uit te komen op vijftien medailles. "Ik heb besloten mij de komende twee weken volledig op één lijn te plaatsen met de chef de mission", aldus Rutte. "Dus hij en ik zijn het in alles eens. En ook als we het niet eens zijn, zijn we het in alles eens."

