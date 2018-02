Zweedse Kalla pakt op skiatlon eerste gouden medaille in Pyeongchang

De Noorse favoriete en titelverdedigster Marit Björgen moest zich tevredenstellen met de tweede plek. Het brons was voor Krista Parmakoski uit Finland.

Vier jaar geleden in Sochi moest Kalla op de skiatlon over 15 kilometer, een combinatie van de klassieke en vrije stijl, nog voorrang verlenen aan de ervaren Björgen.

Kalla won destijds wel de 4x5 kilometer met de Zweedse aflossingsploeg en pakte haar eerste olympische titel in 2010 in Vancouver, waar ze de beste was op de 10.000 meter.

Demarrage

In Zuid-Korea plaatste Kalla in de laatste van vier ronden een demarrage, waar geen van haar concurrenten een antwoord op had. Ook Björgen kon niet in het spoor van de Zweedse blijven. Kalla kon zodoende juichend de finish passeren en haar derde gouden olympische medaille bijschrijven.

"Dit betekent heel veel voor me", reageerde Kalla. "Ik was best zenuwachtig, want ik heb me hier heel lang op gefocust. Ik had me vooraf al voorgenomen dat ik in de laatste ronde een poging zou wagen als ik goede benen had. Ik ben nu opgelucht, maar vooral ontzettend blij."

Björgen

Björgen mocht zich met het zilver voor de elfde keer op het podium melden bij de Winterspelen. Daarmee is ze de nieuwe recordhoudster bij de vrouwen. Ze moest het record eerder delen met de Russische Raisa Smetanina.

Björgen kan zich later in Pyeongchang nog revancheren. Zo gaat de ervaren langlaufster (37) ook nog als een van de favorieten van start op de 10 kilometer en 30 kilometer.

