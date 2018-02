Frimpong: 'Ik geef miljoenen Ghanezen hoop met olympische deelname'

"Het is heel emotioneel om de vlag van je land te dragen. Er zijn miljoenen mensen die in mijn thuisland naar me kijken en ik ben degene die ze hoop geeft", aldus Frimpong, die zich in januari kwalificeerde voor de Spelen.

De 31-jarige Frimpong verhuisde op 8-jarige leeftijd van Ghana naar Amsterdam en kreeg dertien jaar later de Nederlandse nationaliteit, maar komt op de Spelen uit voor zijn geboorteland.

In Pyeongchang treedt Frimpong in de voetsporen van zijn landgenoot Kwame Nkrumah-Acheampong, die in 2010 in Vancouver meedeed aan de slalom en de super-G en daarmee de eerste Ghanees ooit werd op de Winterspelen.

Ghana

Frimpong beseft dat hij een voorbeeld is voor andere atleten in Ghana. "Ik kan ze laten zien dat doorzettingsvermogen tot succes kan leiden. De Olympische Spelen zijn het grootste evenement op de wereld en alles is hier mogelijk."

Het doel voor Frimpong is om ooit de eerste Afrikaan te worden die een medaille wint op de Winterspelen, maar de 31-jarige topsporter is tot dusver vooral aan het genieten.

"Ik wilde altijd al weten hoe het voelt om een olympiër te zijn en vanavond heb ik dat gevoeld. Het is geweldig om het tegen atleten uit andere landen op te nemen en ik kan laten zien dat Ghana ook goed is in wintersport."

Wil jij een kijkje achter de schermen van de Olympische Spelen? Onze verslaggevers Daan en Mark houden je vanuit Pyeongchang op de hoogte via WhatsApp! Voeg 06 8380 9123 toe aan je contactpersonen en app OS AAN. De updates beginnen vanaf ongeveer 9 februari.

Lees alles over de Winterspelen van Pyeongchang in ons dossier