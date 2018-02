Ook Otter verwacht meer van 'beste shorttracker ter wereld' Knegt

"In elke krant die je deze week openslaat, of het nu een Nederlandse of een Zuid-Koreaanse is, zie je Sjinkie staan", aldus Otter. "Er wordt wel wat verwacht van hem."

En met reden, vindt de bondscoach die sinds 2010 het shorttrack in Nederland naar de wereldtop heeft gestuwd. "Sjinkie is de beste shorttracker ter wereld. Maar dat wil nog niet zeggen dat je ook de prijzen naar je toetrekt."

"Grosso modo, over een heel seizoen, staat die jongen gewoon bovenaan. Of in ieder geval in de top drie. Maar hij zou zaterdag in de heats van de 1500 meter zomaar doormidden gereden kunnen worden door een Belg die hem wil passeren en dan ben je de lul."

In Zuid-Korea, het shorttrackland bij uitstek, wordt Knegt ook als het grootste gevaar gezien op de Spelen. "Shorttrack is van Zuid-Korea, zeker nu de Spelen hier zijn, dus ik moet er wel een beetje om gniffelen dat Sjinkie een status heeft waarbij de Zuid-Koreanen hem in de gaten houden", zegt Otter.

Vertrouwen

Vier jaar geleden werd Knegt de eerste Nederlandse shorttracker met een medaille door zijn bronzen plak op de 1000 meter. Sindsdien is de 28-jarige Fries één keer wereldkampioen en twee keer Europees kampioen geworden en verzamelde hij een rits aan medailles bij wereldbekerwedstrijden.

Het past in de groei die de Nederlandse shorttrackploeg in zijn geheel heeft doorgemaakt in deze olympische cyclus. Naast Knegt zijn er nog een paar kansen op medailles in de indrukwekkende Ice Arena in Gangneung, vooral voor de twee relayteams.

"Ik heb meer vertrouwen in het team dan in Sochi", aldus Otter. "Het verwachtingspatroon van de pers is totaal anders, maar dat van mij ook. We hebben meerdere ijzers in het vuur. Maar mijn ervaring zegt dat je in het shorttrack drie potentiële kansen nodig hebt om er eentje te kunnen verzilveren."

De heats van de 1500 meter mannen beginnen zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd. De halve finales starten rond 12.20 uur en de finale staat gepland om 13.28 uur.

De Nederlandse vrouwen komen ook in actie in de heats van de 500 meter (Suzanne Schulting, Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof) en de heats van de relay.

