Einde Spelen voor snowboarder Van der Velden door breuk na val

Van der Velden kan daardoor op 21 februari ook niet meedoen op het onderdeel Big Air. De Brabander reist naar verwachting komende week terug naar Nederland, meldt sportkoepel NOC*NSF.

Van der Velden wordt zaterdagmiddag geopereerd aan zijn rechterbovenarm. "Niek moet zeker nog een nacht in het ziekenhuis blijven", aldus chef arts Cees Rein van den Hoogenband van het Nederlandse team in Pyeongchang. "Het is nu, binnen twaalf uur na zijn val, te vroeg om iets te zeggen over de genezing."

In eerste instantie leek de schouder van Van der Velden alleen uit de kom door zijn val op het Phoenix Snow Park. Bij nader onderzoek in het ziekenhuis bleek het toch om een breuk te gaan.

Van der Velden plaatste zich vorige maand voor de Spelen door als 38e te eindigen in het gecombineerde Big Air- en slopestyleklassement, waar een plaats bij de eerste veertig vereist was.

Balen

"Vreselijk balen voor Niek", reageerde zijn coach Frank van der Putten. "Ik zag het gebeuren en had meteen het gevoel dat het niet goed was."Van der Velden ging, met Van der Putten in zijn kielzog, vlak voor zijn eerste run op de olympische slopestyle nog even de baan op om zijn warming-up af te sluiten.

Het ging toen vrijwel direct mis. "Ik reed achter hem en voelde dat het plotseling harder ging waaien. Niek vloog daardoor te ver, kreeg te veel rotatie en landde verkeerd, boven op zijn rechterarm en schouder", aldus Van der Putten.

"Gelukkig heeft Niek nog een hele carrière voor zich", verzekerde Van der Putten, die met de ouders van Van der Velden de onfortuinlijke Brabander in het ziekenhuis voortdurend bijstond. "Voor Niek is het heel jammer dat hij niet op olympisch niveau heeft kunnen bewijzen hoe goed hij al is."

Van der Velden is van de 33 Nederlandse atleten die zich plaatsten voor de Winterspelen in Pyeongchang de jongste deelnemer. De middelbare scholier zou zaterdag aan twee runs op de slopestyle meedoen.

Hij was geen medaillekandidaat op de Spelen. Het zou zelfs een verrassing zijn geweest als Van der Velden zich via de kwalificaties geplaatst zou hebben voor de finale van de slopestyle.

Shorttrack

Van der Velden zou de eerste Nederlander zijn geweest die in actie was gekomen bij de Winterspelen, die vrijdag officieel geopend werden.

Later op zaterdag zijn er nog negen of tien leden van TeamNL die bij het shorttrack en het langebaanschaatsen (3 kilometer vrouwen) aan hun Spelen beginnen.

Zondag start Cheryl Maas namens Nederland bij de kwalificatie slopestyle voor vrouwen.

