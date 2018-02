Taufatofua: 'Vlag Tonga dragen met ontbloot bovenlijf heeft leven veranderd'

Twee jaar geleden verscheen Taufatofua eveneens in ontbloot bovenlijf tijdens de openingsceremonie van de Olympische Zomerspelen in Rio de Janeiro. De 31-jarige Tongaan deed destijds als taekwondoka mee aan de Spelen.

"Die actie in Rio de Janeiro heeft mijn leven op vele verschillende en interessante manieren veranderd", aldus Taufatofua, die tijdens de openingsceremonie in Pyeongchang wel problemen had met de kou. "Ik wilde het wel tot mijn race redden zonder dood te vriezen, dus ik moest wel warm blijven tijdens de openingsceremonie."

Taufatofua begon pas een jaar geleden met langlaufen. Hij wist pas bij zijn allerlaatste poging een ticket voor de Winterspelen te bemachtigen. "De droom was om me te kwalificeren", liet hij weten. "Omdat ik me binnen een jaar moest kwalificeren was dat eigenlijk een onmogelijke droom, maar het is me toch gelukt."

Rolski's

Voordat Taufatofua aan zijn missie begon, had hij nog nooit sneeuw gezien. "Wanneer je geen sneeuw hebt, is het moeilijk om een wintersport te leren. Dus keken we hoe we de omstandigheden het beste na konden bootsen."

"We vonden rolski's, ik deed planken onder mijn voeten en ging rennen op het strand om mijn balans te vinden. Ook keek ik veel Youtube-filmpjes om te zien hoe de professionals het deden en dan probeerde ik dat na te doen."

Taufatofua is de laagst geklasseerde langlaufer in Zuid-Korea en begint zonder hoge verwachtingen aan de Spelen. "Of ik nou goud pak of laatste word, ik ben al blij om hier te zijn. Dankzij mij is Tonga vertegenwoordigd op de Olympische Winterspelen en daar ben ik trots op."

Wil jij een kijkje achter de schermen van de Olympische Spelen? Onze verslaggevers Daan en Mark houden je vanuit Pyeongchang op de hoogte via WhatsApp! Voeg 06 8380 9123 toe aan je contactpersonen en app OS AAN. De updates beginnen vanaf ongeveer 9 februari.