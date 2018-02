Jamaicaanse bobsleesters nemen 'Cool Runnings' als inspiratiebron

In 1988 deed Jamaica in Calgary voor het eerst mee aan de Olympische Winterspelen. Dudley Stokes, Michael White, Devon Harris en Chris Stokes kwamen uit in het bobsleeën, maar konden ondanks de massale media-aandacht geen potten breken.

Vijf jaar later verscheen de populaire film 'Cool Runnings', die losjes was gebaseerd op de gebeurtenissen van het team in Canada. De Jamaicaanse bobsleesters in Pyeongchang halen hun inspiratie uit het opzienbarende verhaal.

"Veel mensen kennen het bobsleeën juist via die film. 'Cool Runnings' zorgde voor een ongekende populariteit voor Jamaica en de sport", aldus stuurvrouw Fenlator-Victorian, die in Sochi nog uitkwam voor de Verenigde Staten.

"De mannen die daadwerkelijk in 1988 meededen aan de Spelen hebben echt het pad geplaveid voor anderen. Het is een belangrijke reden waarom wij hier nu zijn."

Eiland

Jamaica won nog nooit een medaille op de Winterspelen. Dat lijkt ook nu een utopie, maar het is de bobsleedames dan ook om iets heel anders te doen. "Het is vooral belangrijk om te laten zien dat Jamaica dit kan. Het maakt niet uit dat we een klein eiland zijn waar het dertig graden is. Hier is het ook dertig graden, maar dan onder nul", grapte Fenlator-Victorian.

De bobsleesters maken op 20 februari hun eerste run op de olympische baan. In Pyeongchang vaardigt Jamaica naast Fenlator-Victorian en Russell in de tweemansbob ook skeletonner Anthony Watson af als deelnemer.