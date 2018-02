Japanse bondscoach De Wit vindt Wüst en De Jong favoriet op 3 kilometer

"Takagi heeft dit seizoen één 3 kilometer gewonnen", doelt De Wit in gesprek met NUsport op de wereldbekerwedstrijd in Calgary. "De andere drie wereldbekers zijn door iemand anders gewonnen, dus dan vind ik niet dat je kunt zeggen dat Miho de favoriet is. Maar ze kan wel een medaille winnen."

De 23-jarige Takagi is samen met haar landgenote Noa Kodaira de meest succesvolle schaatsster van dit olympische seizoen. De 1500 meter-specialiste, die in 2010 als 15-jarige debuteerde op de Spelen, heeft deze winter vijf individuele World Cup-zeges geboekt, maar wacht nog wel op haar eerste internationale titel bij de senioren.

De Wit weet dat het tegenovergestelde geldt voor Wüst, Nederlands meest succesvolle olympiër met vier keer goud, drie keer zilver en één keer brons. Diens ploeggenote De Jong maakte dit seizoen indruk met zeges bij de NK afstanden, het olympisch kwalificatietoernooi (OKT) en de wereldbeker in Heerenveen.

"Ik vind Ireen en Antoinette dit seizoen nog niet buitengewoon goed, ze moeten misschien van wat verder komen dan in andere jaren", zegt De Wit. "Maar ze zijn beiden natuurlijk gewoon verschrikkelijke goede schaatssters. Je kunt er wat mij betreft niet omheen: zij zijn zaterdag de favorieten op de 3000 meter."

Gekkenhuis

De Wit, die in Nederland vooral bij kleinere ploegen aan het roer stond, geniet ervan dat hij op de Spelen de coach is van een team dat veel medaillekansen heeft.

"Ik vind het te gek, het is leuker dan dat je achterin meedoet", zegt hij met een glimlach. "De spanning vind ik ook hartstikke mooi. We hebben best wat laten zien in het voorseizoen en nu moeten we het toch maar weer doen. Maar uit al onze testen blijkt dat mijn schaatssters beter zijn dan aan het begin van deze winter."

Volgens de 38-jarige De Wit, die sinds het seizoen 2015/2016 bondscoach is in Japan, kan zijn kopvrouw Takagi prima met de spanning omgaan, maar hebben de goede resultaten van deze winter wel voor een probleem gezorgd: de aandacht van de Japanse pers voor zijn schaatssters is enorm in Zuid-Korea.

"Het is eigenlijk het hele seizoen al een gekkenhuis, maar nu is het nog veel gekker", aldus De Wit. "Het is echt niet normaal, ik vind het belachelijk. Mij wordt op het laatste moment even verteld dat er nog van alles moet met mijn schaatssters."

De Noord-Hollander heeft alles afgezegd in de laatste week voor de Spelen. "Als het mij op tijd wordt gevraagd, kan ik en kunnen mijn schaatssters er rekening mee houden. Maar nu heb ik gezegd: dit is allemaal gelul, we gaan gewoon hard schaatsen."

De 3 kilometer begint zaterdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Takagi rijdt in de voorlaatste rit tegen De Jong.

