Shani Davis boycot openingsceremonie uit onvrede over vlaggendrager

De Amerikanen besloten met een spelletje kop of munt uit te maken wie deze eer te beurt viel. Davis vond dat niks. Het lot was rodelaarster Erin Hamlin goed gezind.

Davis (35) had donderdag via Twitter al zijn onvrede laten blijken. "Ik ben een Amerikaan en in 2010 werd ik met mijn gouden medaille op de 1000 meter de eerste Amerikaan die zijn olympische titel verdedigde op dat onderdeel", schreef hij.

"Team USA heeft op een oneervolle manier gewoon een muntje in de lucht gegooid om de vlaggendrager te bepalen. Geen probleem, ik wacht wel tot 2022", besloot hij cynisch, om met de hashtag #BlackHistoryMonth2018 nog eens te benadrukken dat hij als donkere wintersporter op meer erkenning had gerekend.

Davis, die in het verleden twee keer goud en twee keer zilver won op de Spelen, komt in de Gangneung Oval in actie op zowel de 1000 als 1500 meter.

2006

Davis legde bij zijn olympische debuut in 2006 direct beslag op twee medailles. Hij won in Turijn de 1000 meter en werd tweede op de 1500 meter, om dat vier jaar later nog eens te presteren in Vancouver. Bij de vorige Spelen in Sochi speelde hij geen rol van betekenis.

Veel atleten liepen niet mee met de openingsceremonie, omdat het niet in hun voorbereiding past. Bovendien is het heel koud in Pyeongchang.

Bij de openingsceremonie, die vrijdag rond het middaguur begon, mocht Jan Smeekens de Nederlandse vlag dragen.

