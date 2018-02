'Stuiterbal' Schulting ziet kans op medaille als ze rustig blijft op het ijs

Schulting verontschuldigt zich halverwege het laatste persmoment van de shorttrackers voor de start van haar eerste Winterspelen lachend voor het feit dat ze zo'n "hyperactieve debiel" is.

Vlak voor de persbijeenkomst in het olympisch dorp zong ze samen met team- en huisgenoten Jorien ter Mors, Lara van Ruijven, Yara van Kerkhof en Rianne de Vries nog keihard mee met nummers van De Jeugd van Tegenwoordig en daardoor is ze "een beetje druk".

Het is Schulting ten voeten uit, een zelfverklaarde "stuiterbal". En dat is in aanloop naar wedstrijden geen probleem. De crux zit 'm er voor de jonge shorttrackster in dat ze vanaf zaterdag, wanneer ze in de heats van 500 meter en de aflossing haar eerste olympische races zal schaatsen, het hoofd koel houdt.

"Als ik mijn kop er niet bij houd tijdens mijn races, neem ik al heel snel verkeerde beslissingen", zegt Schulting. "Ik moet dus rustig blijven. Dan is een medaille zeker mogelijk, niet alleen op de relay maar ook op een individuele afstand."

Panisch

De Nederlands kampioene van 2017 heeft ook dit seizoen weer aan den lijve ondervonden wat er kan gebeuren als ze niet het overzicht bewaart op het ijs.

Bij de EK van vorige maand in Dresden pakte ze nog wel zilver op de 1000 meter, maar werd ze ook gediskwalificeerd in de finale van de 1500 meter en zorgde ze er met een val voor dat de vrouwenploeg de eindstrijd van de relay misliep.

"Ik heb bij de EK nog best een harde klap gekregen, ik was daar te panisch. Maar ik denk dat het goed is geweest dat me dat juist daar is overkomen, want het staat nu nog heel vers in mijn geheugen."

Voorlopig voelt Schulting zich zeer ontspannen in de olympische omgeving in Gangneung, waar vanaf zaterdag 12.000 vooral dolenthousiaste Zuid-Koreanen in het shorttrackstadion zullen zitten.

"Natuurlijk ben ik wel onder de indruk van de Spelen, maar ik neem het makkelijk in me op. Ik vind het minder impressive dan ik me had voorgesteld. Op de eerste dag heb ik alles bekeken in het olympisch dorp en toen had ik dat ook wel gezien. Nu doe ik gewoon hetzelfde wat ik altijd doe in aanloop naar een wedstrijd."

Polaroidcamera

Eén verschil is er wel, geeft Schulting toe. Ze neemt overal haar speciaal voor de Spelen gekochte polaroidcamera mee naartoe. Ook de Nederlandse journalisten moeten twee keer op de foto.

"Ik wil minimaal één foto per dag maken, zodat ik een hele collectie heb aan het einde van de Spelen. Inmiddels zijn het er al aardig wat, ze hangen aan de muur in ons appartement. Het leuke van een polaroidcamera is dat ik echt moet nadenken over waar ik een foto van ga maken, want ik heb natuurlijk maar een beperkt aantal rolletjes."

Hoewel, zo beperkt is die voorraad niet, zegt Schulting lachend. "Ik heb onze manager nog tachtig extra rolletjes laten invliegen. Ik wil gewoon mooie herinneringen overhouden aan de Spelen. Maar uiteindelijk zou een medaille de mooiste herinnering zijn."

De heats van de 500 meter, met naast Schulting ook Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof op het ijs namens Nederland, beginnen zaterdag om 11.44 uur Nederlandse tijd. De heats van de relay starten om 12.52 uur.