Wüst treft Canadese Weidemann in jacht op derde goud op 3 kilometer

In de voorlaatste rit betreedt Antoinette de Jong, die ook geldt als een van de favorieten voor een medaille, op haar enige individuele afstand het ijs voor een duel met Miho Takagi uit Japan.

Carlijn Achtereekte is zaterdag de eerste Nederlandse die in actie komt. In de vijfde rit neemt ze het op tegen de pas 17-jarige Poolse Karolina Bosiek.

Wüst, met vier gouden, drie zilveren en één bronzen medaille de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit, jaagt in de Gangneung Oval op haar derde gouden olympische plak op de 3 kilometer. In 2006 was ze de beste in Turijn en vier jaar geleden herhaalde ze dat in Sochi.

De Jong (22) pakte eerder dit seizoen de Nederlandse titel, won goud bij de World Cup in Heerenveen en zilver in Calgary en Erfurt. Takagi is een geduchte tegenstander, want ze won in Calgary en deed dat in de beste seizoenstijd: 3.57,09.

Sablikova

Martina Sablikova, die ook geldt als favoriet voor een medaille, komt pas in de laatste rit op het ijs. De Tsjechische (30) neemt het op tegen de Russin Natalya Voronina.

Claudia Pechstein werd bij de loting gekoppeld aan de Canadese Ivanie Blondin. De bijna 46-jarige Duitse doet in Zuid-Korea al aan haar zevende Winterspelen mee.

In 1992 was Pechstein er al bij in Albertville en ze ontbrak vervolgens alleen in 2010 in Vancouver vanwege een dopingschorsing. Ze veroverde in totaal negen medailles: vijf gouden, twee zilveren en twee bronzen.

De 3 kilometer begint zaterdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.

De volledige loting:

1. Ida Njatun (Noo)-Bo-reum Kim (ZKo)

2. Liu Jing (Chi)-Nikola Zdrahalova (Tsj)

3. Luiza Zlotkowska (Pol)-Ayano Sato (Jap)

4. Roxanne Dufter (Dui)-Katarzyna Bachleda-Curus (Pol)

5. Carlijn Achtereekte-Karolina Bosiek (Pol)

6. Francesca Lollobrigida (Ita)-Jiachen Hao (Chi)

7. Carlijn Schoutens (VS)-Brianne Tutt (Can)

8. Ayaka Kikuchi (Jap)-Marina Zueva (WRu)

9. Ireen Wüst-Isabelle Weidemann (Can)

10. Ivanie Blondin (Can)-Claudia Pechstein (Dui)

11. Miho Takagi (Jap)-Antoinette de Jong

12. Natalya Voronina (Rus)-Martina Sablikova (Tsj)

