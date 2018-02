Slechts elf Nederlandse sporters bij openingsceremonie Spelen

Dat heeft te maken met het voorbereidingsprogramma van de sporters, van wie er veel al vroeg in actie komen in Zuid-Korea.

De elf die wel naar de ceremonie gaan zijn schaatsers Jan Smeekens, Anice Das, Patrick Roest, Kjeld Nuis, Esmee Visser, Ronald Mulder, Kai Verbij, Annouk van der Weijden en Irene Schouten, skeletonster Kimberley Bos en snowboardster Cheryl Maas. Smeekens draagt de Nederlandse vlag.

Volgens de weersvoorspelling daalt het kwik vrijdag tot zeker vijf graden onder nul. "Maar het heeft niet met de kou te maken. Heel veel van onze sporters moeten in de eerste twee of drie dagen al aan de bak", zegt chef de mission Jeroen Bijl "De shorttrackers hebben zelfs op de avond van de opening een training."

"Gezien het programma is het logisch dat die hele ploeg gaat trainen'', aldus Bijl. "Ik vind het prima. De sport gaat voor. De sporters moeten vooral doen wat voor hun prestatie van belang is."

De sporters blijven niet tot het einde van de ceremonie. "We worden rond half zes opgehaald bij ons appartement. Ik verwacht dat we rond kwart voor tien of tien uur weer terug zijn", aldus Bijl. "Ik schat dat wij een half uur in de kou staan. De sporters zullen na de show niet in het stadion blijven."

Comfortabeler

Ook sporters van veel andere landen laten de openingsceremonie schieten. Bijl: "Het IOC zit daar wel bovenop. Ze kijken naar de optie om het comfortabeler te maken voor sporters, want die willen best wel graag."

"Het is nu nogal een belasting voor sporters. De laatste drie, vier Spelen wordt er elke keer over gediscussieerd. Maar als je kijkt naar de grote aantallen sporters die meedoen aan de Spelen, blijft het een hele operatie."

Bij de openingsceremonie zal Nederland al als vijfde land het stadion binnen lopen. De volgorde wordt bepaald op basis van het Koreaanse alfabet.

De openingsceremonie begint vrijdag om 12.00 uur Nederlandse tijd.