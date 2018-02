Chef de mission Bijl legt doelstelling TeamNL vast op vijftien medailles

Bijl legde de ondergrens op dertien plakken, al hecht hij daar zelf niet al te veel waarde aan. "Jullie vragen om een getal, ik vind niet dat wij hierop afgerekend mogen worden."

Bij de vorige Winterspelen, in 2014 in Sochi, veroverde Nederland 24 medailles. In 1998 in Nagano was er elf keer eremetaal. In Vancouver, in 2010, bleef de teller op acht plakken steken.

"Pas vlak voor een toernooi weet je waartoe een team in staat is. Daarom hebben we zo lang gewacht met het noemen van een aantal", aldus Bijl, die na de Olympische Spelen afscheid neemt van NOC*NSF. "Ik heb al van alles voorbij zien komen."

"Je moet dit niet overschatten. We hebben hier met z'n alleen geen sessies op de hei over gehad. Ik vind dit een mooi getal waar het team naartoe kan werken. We gaan kijken aan het einde van de rit waar de ploeg staat."

Gejaagd

Nederland gaat de meeste medailles normaal gesproken bij het langebaanschaatsen behalen. "Er wordt op ons gejaagd. We moeten nog maar zien of het zo makkelijk gaat als dat iedereen zegt", waarschuwt Bijl.

Bij het shorttrack wordt veel verwacht van Sjinkie Knegt. "Twaalf jaar terug is in die sport uit het niets een programma opgebouwd. We hebben het steeds professioneler zien worden en met Jeroen Otter is een topcoach binnengehaald. De laatste jaren is de stap gezet naar de wereldtop. De Nederlandse shorttrackers gaan zeker meedoen om de medailles", denkt Bijl.

Verwachtingen

Voor de vier sporters in de bergen liggen de verwachtingen minder hoog. "Cheryl Maas doet voor de derde keer mee en is zeer ervaren. Ze heeft zelf de ambitie uitgesproken om voor een medaille te gaan", aldus Bijl over de 33-jarige Nederlandse snowboardster.

Verder verschijnen ook snowboarders Michelle Dekker en Niek van der Velden op de olympische piste. Kimberley Bos is de eerste Nederlandse skeletonster ooit die meedoet aan de Winterspelen.

