Kramer: 'Concurrentie op 5 kilometer komt niet alleen van Bloemen'

"De groep met concurrenten is veel groter dan Bloemen alleen", aldus Kramer donderdag op een persconferentie in de Gangneung Oval.

Kramer en Bloemen reden dit seizoen twee keer een 5 kilometer tegen elkaar. Zowel bij de wereldbeker in Heerenveen begin november als een week later bij de World Cup in Stavanger pakte Kramer goud en was het zilver voor Bloemen.

In december pakte Bloemen bij afwezigheid van Kramer de winst bij de wereldbeker in Salt Lake City door het wereldrecord van Kramer te verbreken en op 6.01,86 te zetten. "Maar mijn tijd van vorig jaar hier in Gangneung (6.06,82) zou voldoende moeten zijn voor de winst."

"Bloemen is sinds zijn verhuizing naar Canada beter en beter geworden", stelt Kramer. "Ik denk dat het belangrijkste verschil is dat hij professioneler is geworden en daardoor is hij nu een van de beste schaatsers ter wereld."

"Maar het gaat me te ver om te zeggen dat Bloemen mijn grootste concurrent is zondag. Zeker op de 5 kilometer zou het niet respectvol zijn om andere rivalen uit te vlakken", doelt Kramer op onder anderen landgenoten Jan Blokhuijsen en Bob de Vries, de Noor Sverre Lunde Pedersen en de Italiaan Nicola Tumolero.

Favoriet

Kramer weet zelf echter ook dat hij als olympisch kampioen van Vancouver (2010) en Sochi (2014) en achtvoudig wereldkampioen de huizenhoge favoriet zal zijn voor het goud op de 5 kilometer in Gangneung.

"Maar ik weet ook niet hoe het is om de underdog te zijn. Sinds ik achttien was, ben ik al de favoriet", aldus Kramer. "Soms is het wel lastig om altijd maar de favoriet te zijn, want je kunt vergeten dat je racet om te winnen omdat je over je schouder kijkt."

"Maar op deze Spelen ga ik natuurlijk op al mijn afstanden vol voor de winst. Ik hoef nergens meer rekening mee te houden, want wat hierna komt is even niet belangrijk meer."

Kramer kijkt uit naar de start van zijn vierde Spelen. "Ik ben blij dat we bijna gaan beginnen. Hoewel alles perfect geregeld is, zijn er leukere dingen dan hele dagen rondhangen in het olympisch dorp."

Kramer schaatst in Gangneung de 5 kilometer, de 10 kilometer, de ploegachtervolging en de massastart. De 5 kilometer begint zondag om 8.00 uur Nederlandse tijd.

