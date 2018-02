Toptijd op training 1000 meter voelt voor Ter Mors als bevestiging

"Een goede race is altijd fijn, toch?'', keek Ter Mors donderdag terug op die rit. "Dit was een prima rit richting volgende week."

De 28-jarige Enschede zat toch al goed in haar vel. "Vertrouwen had ik sowieso al wel. Ik weet dat ik goed schaats. Gisteren was daar een bevestiging van.''

Tijdens officiële wedstrijden werd dit seizoen alleen op de hooglandbanen van Salt Lake City en Calgary sneller geschaatst op de 1000 meter dan de trainingstijd van Ter Mors. Met 1.14,65 in Heerenveen was Ter Mors de snelste op een laaglandbaan dit seizoen.

Shorttrack

Ter Mors doet op de Spelen in Zuid-Korea bij het shorttrack mee aan de 1500 meter en de relay. Soms is ze tijdens trainingen te vinden in de shorttrackhal, dan weer op de langebaan.

"We bekijken het per dag. We zijn hier nu vier of vijf dagen. Ik heb twee keer shorttracktraining gedaan en twee keer langebaan."

"Het ligt ook een beetje aan de fysieke gesteldheid", zegt Ter Mors. "Het is nu finetunen. Keihard trainen doen we de laatste dagen niet meer.''

In Sochi ging Ter Mors vier jaar terug zonder hoge verwachtingen naar de Spelen. Nu is de situatie anders, beseft ze.

"Ik sta er wel op een andere manier in. In Sochi had ik niet echt een doel op de langebaan, nu is dat anders. Nu wil ik op beide disciplines een medaille halen. Ik ben vooral met de 1000 meter op de langebaan en de relay bij het shorttrack bezig."

De Spelen beginnen voor Ter Mors op zaterdag met de series van de relay in het shorttrack.

