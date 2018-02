Schaatsers VS vrezen niet voor herhaling van 'complete ramp' in Sochi

Het is de laatste weken bijna altijd de eerste vraag die de Amerikaanse schaatsbondscoach Matt Kooreman krijgt van media uit zijn eigen land, en nu begint een Nederlandse journalist er in de catacomben van de Gangneung Oval ook direct mee: wat gebeurde er in Sochi met de Amerikaanse langebaanschaatsers?

"Het is prima, we verwachtten al dat we deze vraag zouden krijgen", zegt Kooreman, vier jaar geleden ook al de hoofdcoach van de VS, met een glimlach in gesprek met NUsport. "Het is nu eenmaal een deel van onze geschiedenis, mensen willen weten wat er precies gebeurd is. Ha, die vraag beantwoorden is inmiddels een onderdeel van onze routine."

Vier jaar geleden waren er amper lachende gezichten in het Amerikaanse schaatskamp. Toppers als Shani Davis, Heather Richardson en Brittany Bowe wonnen in aanloop naar de Spelen van Sochi de ene na de andere medaille in het wereldbekercircuit en op WK's, maar in Rusland ging het helemaal mis. Davis, Richardson en Bowe kwamen niet verder dan zevende of achtste plaatsen.

Hoofdredenen

Al tijdens de Spelen werden twee hoofdredenen aangewezen voor het debacle: het olympische pak, de hypermoderne Under Armour Mach 39, was niet voor de Spelen getest door de schaatsers en bleek toch niet het allersnelste pak ooit, zoals van tevoren was aangekondigd.

De trainingsstage in aanloop naar de Spelen was bovendien op hoogte in Salt Lake City, terwijl de Adler Arena in Sochi op zeeniveau lag.

"Het was een complete ramp in Sochi, dat lijkt me duidelijk", zegt Joey Mantia, de regerend wereldkampioen massastart die vier jaar geleden debuteerde op de Spelen met een vijftiende plek op de 1000 meter en een 22e plaats op de 1500 meter. "Er was in Sochi gewoon een rare vibe in ons team, het was niet normaal."

"We zijn terug naar huis gegaan, hebben geanalyseerd wat de problemen waren en nu hebben we alle mogelijkheden gekregen om te slagen hier in Zuid-Korea. Het is nu aan ons als schaatsers. Alles is veel beter dan vier jaar geleden."

Milwaukee

Ook Kooreman benadrukt dat het Amerikaanse team flink wat heeft aangepast in vergelijking met Sochi. Zo rijden de schaatsers al lange tijd in hun olympische pakken en het trainingskamp voor de Spelen was deze keer op de laaglandbaan van Milwaukee.

"We zijn deze keer goed voorbereid", stelt de bondscoach. "Ik heb er vertrouwen in dat wij ons van onze beste zullen laten zien."

De 32-jarige Mantia - die in de Gangneung Oval in actie zal komen op 1000 en 1500, de massastart en de ploegachtervolging - vindt het niet lastig dat iedereen in Zuid-Korea toch weer over Sochi begint.

"Het is wat het is. Het is gebeurd en ik heb het verwerkt. Het is niet zo dat Sochi voor nachtmerries blijft zorgen. Het is vervelend dat zo'n dieptepunt gebeurde tijdens de Spelen, maar als sporter moet je daarmee dealen en weer verdergaan. Hopelijk gaan we hier in Zuid-Korea de geschiedenisboeken herschrijven."

