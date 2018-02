Schaatsers Kulizhnikov en Yuskov definitief niet naar Winterspelen

Dat laat het sporttribunaal donderdag weten in een verklaring. Ook vier andere Russen die via een spoedzitting hoopten op de valreep te worden toegelaten, zijn niet welkom. Het gaat om shorttrackster Tatyana Borodulina, biatleten Alexander Loginov en Irina Starykh en schansspringer Dimitry Vassiliev.

Ook zeven begeleiders, onder wie schaatscoach Kosta Poltavets, zijn niet ontvankelijk verklaard door het CAS. Poltavets begeleidde de laatste maanden de Nederlandse medaillekandidaat Koen Verweij.

In totaal 45 Russen meldden zich eerder bij het CAS om toch olympische deelname af te dwingen. Zij zijn door het IOC uitgesloten na het dopingschandaal bij de vorige Winterspelen, in 2014 in Sochi.

De verwachting is dat het CAS vrijdagmorgen uitspraak doet in de zaak van de overige Russische sporters. Vrijdagmiddag is de openingsceremonie van de Spelen al.

Spoedzitting

Yuskov (28) en Kulizhnikov (23) golden als medaillekandidaten op de 500 en 1000 meter (Yuskov) en de 1500 meter (Kulizhnikov). Kulizhnikov werd in 2012 positief bevonden op het verboden middel ethylhexanamine. Yuskov werd in 2009 voor twee jaar geschorst nadat er bij een dopingtest marihuana in zijn urine werd gevonden.

Doordat Russische sporters die in het verleden op doping betrapt zijn door het IOC uitgesloten zijn van olympische deelname, mochten Yuskov en Kulizhnikov niet naar Pyeongchang. Ze stapten eerst naar een Zwitserse rechtbank om deelname af te dwingen, maar volgens de website Insidethegames hebben zij die zaak verloren.

In de spoedzitting bij het CAS proberen de uitgesloten sporters toch een plek te krijgen in het team dat onder neutrale vlag mag meedoen aan de Spelen. Dit team bestaat uit 'schone' atleten die konden aantonen dat ze nooit met doping in aanraking zijn geweest.

IOC

Een groep van vijftien Russen, die bestaat uit dertien sporters en twee coaches, was eerder met succes in beroep gegaan bij het CAS tegen hun levenslange schorsing door het IOC.

Het CAS vond dat niet voldoende kon worden aangetoond dat zij tijdens de vorige Spelen de dopingregels hadden overtreden. Het IOC bleef echter bij de weigering de Russen toe te laten in Pyeongchang.

Wil jij een kijkje achter de schermen van de Olympische Spelen? Onze verslaggevers Daan en Mark houden je vanuit Pyeongchang op de hoogte via WhatsApp! Voeg 06 8380 9123 toe aan je contactpersonen en app OS AAN. De updates beginnen vanaf ongeveer 9 februari.