Knegt krijgt extra energie van Zuid-Koreaans ontzag op Spelen

Deze week gaf het Zuid-Koreaanse shorttrackteam een persconferentie in aanloop naar de Spelen in eigen land en op de vraag hoeveel medailles de sterrenploeg zal gaan winnen bij de mannen, kwam als antwoord: "Dat ligt eraan hoe goed Sjinkie Knegt zal zijn."

"Dat vind ik alleen maar grappig", aldus Knegt donderdag op een drukbezochte persconferentie in het olympisch dorp in Gangneung. "Het is alleen maar leuk om dat te horen. Of het geen extra druk geeft? Het geeft mij alleen maar extra energie."

Het respect van de Zuid-Koreanen is logisch; Knegt heeft zich in deze olympische cyclus van vier jaar ontwikkeld tot een grootheid in zijn sport, volgens bondscoach Jeroen Otter "de beste shorttracker ter wereld".

Die status zorgt in Zuid-Korea, waar Knegt zaterdag op de eerste dag van het shorttracktoernooi op de 1500 meter meteen voor goud zal gaan, voor veel drukte rondom de 'Schicht uit Bantega'.

"Ik merk dat er best veel aandacht voor mij is, bij de trainingen is er veel pers", zegt Knegt, die sinds zaterdag in Gangneung is. "Van de andere landen hoor ik ook wel dat ik de favoriet ben. Maar ik zal het nog steeds zelf moeten doen op het ijs."

Stressen

De wereldkampioen van 2015 staat bekend als een nuchtere Fries, maar ook hij is niet immuun voor spanning. De afgelopen dagen kwam Otter regelmatig even buurten bij zijn pupil voor een kort gesprekje.

"Hij wil vooral dat ik zo rustig mogelijk blijf en dat ik de laatste drie dagen voor de wedstrijden niet ga stressen", aldus Knegt, die toegeeft dat in het verleden de stress weleens heeft toegeslagen voor een groot toernooi.

"Jeroen zal nu wel iets opgemerkt hebben bij mij. Maar hij zegt ook: 'Je hebt ervaring genoeg, je hebt vaker dit soort wedstrijden gereden en onder druk gepresteerd, dus ga er maar van uit dat het goed gaat komen'."

"Soms heb ik het even nodig dat Jeroen met me praat. Maar af en toe denk ik ook: wees maar even stil. En dan loop ik gewoon weg", grapt Knegt.

Medaille

De Fries werd met brons op de 1000 meter bij de Winterspelen van Sochi de eerste Nederlandse shorttracker met een olympische medaille. Bij de Spelen van Pyeongchang krijgt hij vier kansen om voor de eerste Nederlandse olympische titel te zorgen bij het shorttrack; op de 500, 1000 en 1500 meter en op de aflossing.

Zaterdag is misschien wel direct zijn beste kans met de 1500 meter, al vindt Knegt zelf dat hij inmiddels op alle individuele afstanden even goed is. "Ik heb dit seizoen op alle afstanden medailles gehaald in de wereldbeker. In principe ben ik op alle individuele afstanden en de relay favoriet."

Knegt ziet de Zuid-Koreanen (onder wie Hyo Jun Lim) en de Canadees Charles Hamelin als zijn grootste concurrenten op de 1500 meter. Al schuilt het grootste gevaar misschien wel in de loting bij de voorrondes.

"Als ik in de halve finale tegen drie Zuid-Koreanen moet rijden, kan ik zomaar de lul zijn. Want dan kunnen zij samenwerken en moet ik de halve finale al als een soort finale gaan rijden."

De voorrondes van de 1500 meter voor mannen beginnen zaterdag om 11.00 uur Nederlandse tijd. De finale staat gepland voor 13.28 uur. De vrouwen rijden zaterdag de voorrondes van de 500 meter en de relay.

Wil jij een kijkje achter de schermen van de Olympische Spelen? Onze verslaggevers Daan en Mark houden je vanuit Pyeongchang op de hoogte via WhatsApp! Voeg 06 8380 9123 toe aan je contactpersonen en app OS AAN. De updates beginnen vanaf ongeveer 9 februari.