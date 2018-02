Aantal gevallen besmettelijk norovirus in Pyeongchang loopt op tot 86

Het virus heeft voornamelijk medewerkers, onder wie beveiligers en politieagenten getroffen. Zo'n negenhonderd militairen zijn ingezet om hen te vervangen.

Voor zover bekend zijn er nog geen olympische sporters besmet door het virus dat buikgriep veroorzaakt.

De organisatie heeft voorzorgsmaatregelen getroffen om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Zo wordt door het ministerie van Voedselveiligheid het eten en drinken in alle restaurants strenger gecontroleerd. Ook wordt onderzoek verricht om de bron van de besmetting te achterhalen.

Om verdere besmetting in de olympische dorpen te voorkomen, moet iedereen zich aan zes huisregels houden. Zo is het verplicht om de handen minstens dertig seconden met water en zeep te wassen en moet water eerst gekookt worden voordat het gedronken mag worden.

Verder zijn mensen die last hebben van diarree niet welkom in de keuken en mogen verschillende etenswaren onder geen beding met elkaar in aanraking komen.

Waarschuwing in mediacentrum Pyeongchang

Geen paniek

Dinsdag werden al 1.200 particuliere beveiligers in quarantaine geplaatst in de Zuid-Koreaanse stad. Bij 41 van hen was op dat moment het norovirus vastgesteld.

De Nederlandse sportkoepel NOC*NSF besloot nog geen extra maatregelen te nemen nadat het nieuws naar buiten kwam in Pyeongchang. "Volgens de instanties is aanpassing niet nodig. Iedereen is wel wat alerter, maar er is geen paniek", zei een woordvoerder dinsdag.

Bij de WK atletiek van afgelopen zomer in Londen konden enkele atleten niet deelnemen nadat het norovirus uitbrak in hun hotel.

