Tien buitenlanders om in de gaten te houden in Pyeongchang

Marcel Hirscher - Skiën

Marcel Hirscher is de laatste jaren de absolute heerser op de skipiste. De 28-jarige Oostenrijker met Nederlandse moeder won 55 wereldbekerwedstrijden en veroverde als winnaar van het algemene wereldbekerklassement zes keer op rij de kristallen kogel. In Pyeongchang doet hij in ieder geval mee aan de slalom en de reuzenslalom en komt hij mogelijk ook uit op de super-G en de combinatie. Hirscher wacht nog op zijn eerste olympische titel. Bij de voorgaande twee Spelen kwam hij niet verder dan zilver op de slalom.

Lindsey Vonn - Skiën

Bij de vrouwen wordt Lindsey Vonn gezien als het boegbeeld van het alpineskiën. De 33-jarige Amerikaanse boekte begin deze maand alweer haar 81e wereldbekerzege in haar carrière en is daarmee nog slechts vijf overwinningen verwijderd van het record van de Zweedse legende Ingemar Stenmark. Opmerkelijk is dat ze pas één olympische titel – op de afdaling in 2010 – op haar indrukwekkende palmares heeft staan. Vonn, die de Spelen in Sochi miste door een zware knieblessure, geldt op de afdaling en de super-G als topfavoriet.

Ted-Jan Bloemen - Schaatsen

Als er één schaatser is die Sven Kramer van zijn eerste olympische titel op de 10 kilometer af kan houden, dan is het Ted-Jan Bloemen. De tot Canadees genaturaliseerde Nederlander verbeterde twee jaar geleden het wereldrecord van Kramer op de 10.000 meter en reed eind vorig jaar ook de mondiale toptijd van de Fries op de 5 kilometer uit de boeken. Bij de enige wereldbekerwedstrijd van dit seizoen op de 10 kilometer moest Bloemen zijn meerdere erkennen in Kramer, maar was hij slechts anderhalve seconde langzamer.

Akwasi Frimpong - Skeleton

In januari kwalificeerde de Ghanese skeletonner Akwasi Frimpong zich voor de Olympische Spelen. Hij verhuisde op 8-jarige leeftijd van zijn geboorteland naar Amsterdam. Na skiër Kwame Nkrumah-Acheampong - in 2010 in Vancouver – is de inmiddels 31-jarige Frimpong de tweede Ghanees die in actie komt op de Spelen. Zijn ambities zijn in ieder geval hoog: "Ik heb mezelf ten doel gesteld om de eerste Afrikaan te worden die een medaille wint op de Winterspelen."

Nigeriaans vrouwenbobsleeteam

In november kwam er een nog opmerkelijker bericht naar buiten. Nigeria wist zich met een bobsleeteam voor het eerst te plaatsen voor de Winterspelen. Seun Adigun zal met remsters Ngozi Onwumere en Akuoma Omeoga het eerste Afrikaanse team in het bobsleeën op de Spelen vormen. Het debuut van het Nigeriaanse bobsleeteam doet denken aan de prestatie van het Jamaicaanse bobsleeteam in 1988, wat de aanleiding was voor de film Cool Runnings.

Laura Dahlmeier - Biatlon

Laura Dahlmeier kan in Zuid-Korea weleens uitgroeien tot de meest succesvolle sporter op de Spelen. De 24-jarige Duitse is in het biatlon op alle vijf de individuele onderdelen en met haar land op de estafette de topfavoriet. Vorig jaar won Dahlmeier maar liefst vijf keer goud en eenmaal zilver op de WK. Ze doet pas voor de tweede keer mee aan de Spelen. In Sochi kwam ze op geen enkel onderdeel in de buurt van het podium, waardoor ze dus nog wacht op haar eerste olympische medaille.

Marit Björgen - Langlaufen

Doordat biatleet Ole Einar Björndalen er niet in slaagde om zich voor de zevende keer in zijn loopbaan te kwalificeren voor de Olympische Spelen, is Marit Björgen de bekendste Noorse olympiër in Zuid-Korea. De 37-jarige langlaufster heeft al zes olympische titels op haar erelijst staan en geldt op drie van de vier individuele onderdelen als één van de favorieten. Daar kan Björgen, die op het laatste WK vier keer goud veroverde, met Noorwegen nog gouden medailles op de teamsprint en de estafette aan toevoegen.

Choi Min-jeong - Shorttrack

De hoop van gastland Zuid-Korea op eremetaal is vooral gevestigd op Choi Min-jeong. De pas 19-jarige Zuid-Koreaanse kan in Pyeongchang weleens vier gouden medailles behalen in het shorttrack en daarmee de meest succesvolle sporter van het gastland worden. Choi werd in 2015 al op 16-jarige leeftijd wereldkampioen shorttrack en prolongeerde een jaar later haar wereldtitel. Dit seizoen boekte ze al zes individuele wereldbekerzeges.

Kamil Stoch - Schansspringen

Bij het schansspringen verdedigt Kamil Stoch op zowel de normale als de grote schans zijn olympische titel. De 30-jarige Pool liet bij de Vierschansentournee zien dat hij de absolute topfavoriet is voor het goud in Zuid-Korea. Begin dit jaar trad hij in de voetsporen van Sven Hannawald door als tweede schansspringer ooit alle vier de wedstrijden van het fameuze toernooi te winnen.

Noriaki Kasai - Schansspringen

De meest opvallende naam op de deelnemerslijst bij het schansspringen is die van Noriaki Kasai. Hij is opgenomen in de selectie van het Japanse team en kan zich opmaken voor zijn achtste optreden op de Winterspelen. Daarmee vestigt de 45-jarige Kasai, die van 1992 tot en met 2010 onafgebroken van de partij was op de Spelen, een record. Kasai veroverde met het Japanse team in 1994 en 2014 respectievelijk olympisch zilver en brons en pakte in Sochi bovendien individueel zilver op de grote schans.

