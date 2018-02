Wüst kan niet wachten om laatste olympische droom te realiseren

"Drie jaar geleden startte ik aan mijn keukentafel Team4Gold en nu sta ik hier", zegt Wüst woensdag na haar training in de Gangneung Oval. "De Spelen zijn de reden waarom ik die ploeg begonnen ben. Nu is het aan mij om het hier in Gangneung af te maken."

De Brabantse, wiens ploeg inmiddels Team Justlease.nl heet, voelt de druk die ze zichzelf heeft opgelegd door altijd uit te spreken dat het haar om goud te doen is in Zuid-Korea. "Er zijn geen uitwegen meer, ik moet het nu gaan doen. Maar aan de andere kant heb ik ook het gevoel: hè, hè, het gaat eindelijk gebeuren."

"Natuurlijk zijn seizoenen met EK's en WK's ook hartstikke mooi, maar uiteindelijk gaat het mij om die droom om vier keer op rij olympisch goud te winnen. Hier heb ik drie jaar naartoe geleefd en nu mag ik bijna los. Ik heb die druk ook enigszins nodig. Hoe groter en hoe belangrijker een wedstrijd is, hoe meer ik uit mezelf kan halen."

Succesvol

Die stelling heeft Wüst bewezen bij de Spelen van Turijn (2006), Vancouver (2010) en Sochi (2014). Met vier gouden, drie zilveren en één bronzen medaille geldt ze als de meest succesvolle Nederlandse olympiër ooit.

Het is een cv om trots mee door het olympisch dorp te lopen in Gangneung, maar Wüst heeft momenteel geen ruimte om na te denken over haar plaats in de hiërarchie van de Spelen.

"Ik kan de lijstjes van meest succesvolle olympiërs makkelijk naast me neerleggen. Ook voor mij staat de teller nu weer op nul. Ik heb al acht plakken in de kast hangen, maar ik ben nog net zo gemotiveerd als voor mijn eerste Spelen."

Voorseizoen

Wüst hoopt dat ze daardoor net als in 2006, 2010 en 2014 wat extra's kan in februari. Ook dit seizoen was ze nog niet op haar best in het voorseizoen, maar de viervoudig olympisch kampioene heeft er alle vertrouwen in dat ze door haar trainingsprogramma de komende weken in topvorm is.

"Ik ben fit, voel me goed en heb geen last van blessures", aldus de pupil van Rutger Tijssen. "In de trainingen gaat het goed, dus ik heb wel het idee dat de vorm eraan zit te komen. Ik hoop het. Zaterdag zullen we het weten."

Wüst heeft naar eigen zeggen dit seizoen nooit getwijfeld of ze goed genoeg zou zijn op de Spelen."Nee, echt niet. Vlak voor het seizoen, voor de NK afstanden van eind oktober, was er wel even wat twijfel omdat ik een blessure had."

"Maar uiteindelijk heb ik een rotsvast vertrouwen in mijn programma. En het scheelt heel veel dat ik vorig seizoen een blauwdruk heb gedraaid van mijn olympische schema en dat dat heel succesvol was. Daar heb ik vertrouwen uit gehaald."

Sluitingsceremonie

Wüst heeft al aangekondigd dat ze niet meer mee zal doen aan de volgende Winterspelen, in 2022 in Peking. "Ik besef nu nog niet dat dit mijn laatste Spelen zijn en dat is misschien maar goed ook. Achteruitkijken doe ik wel op 25 februari, op de dag van de sluitingsceremonie."

De olympische drie kilometer begint zaterdag om 12.00 uur Nederlandse tijd. Wüst rijdt later ook nog de 1500 meter, de 1000 meter en de ploegachtervolging in Gangneung.

